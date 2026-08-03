BUAP inicia inscripciones para 11 mil 500 estudiantes de nivel medio superior

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) inició este lunes el proceso de inscripción para cerca de 11 mil 500 alumnos de nuevo ingreso del nivel medio superior, correspondientes a los programas de Técnico en Música, preparatorias y bachilleratos.

Las inscripciones se llevan a cabo los días 3, 4 y 8 de agosto, en un horario de 8:00 a 17:00 horas, conforme al calendario establecido según la letra inicial del primer apellido de cada aspirante.

La Arena BUAP, ubicada en Ciudad Universitaria, recibe a los estudiantes que acuden a entregar la documentación requerida, con la atención de 250 colaboradores. La rectora Lilia Cedillo Ramírez recorrió las instalaciones para dar la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso y agradeció el trabajo del personal que participa en el proceso.

Sedes regionales y documentos necesarios

El 8 de agosto, la atención se trasladará a las sedes regionales del Bachillerato Tecnológico Agropecuario Ixtepec, Bachillerato Tecnológico Agropecuario Zacapoaxtla y las preparatorias de Chiautla de Tapia, Coyomeapan, Cuetzalan, Regional Enrique Cabrera Barroso (Tecamachalco), Venustiano Carranza y Vicente Guerrero, en horario de 10:00 a 17:00 horas.

Juan Manuel Rosas Tapia, titular de la Dirección de Administración Escolar (DAE), informó que el proceso se realiza conforme a las fechas establecidas en la convocatoria Admisión 2026 Nivel Medio Superior, publicada en el sitio https://admision.buap.mx/.

En la Arena BUAP se habilitó una ventanilla bancaria para quienes no hayan realizado el pago de su póliza de aportación 2026, con servicio de 9:00 a 16:00 horas durante todo el proceso.

Los documentos requeridos en original y copia incluyen comprobante de resultados, identificación oficial vigente con fotografía, certificado de estudios legalizado según corresponda, acta de nacimiento, formato de consentimiento para uso de datos personales firmado (descargable desde la cuenta de autoservicios), constancia del IMSS o comprobante de otro seguro médico vigente, así como la póliza y comprobante de pago por concepto de inscripción. La documentación deberá presentarse en un sobre tamaño oficio color manila.

Del 5 al 7 de agosto comenzará el proceso de inscripción para los estudiantes del nivel superior, quienes iniciarán clases el 10 de agosto al igual que los alumnos del nivel medio superior.

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