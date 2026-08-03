García Parra llama a diputadas a evitar comentarios “agresivos”

El coordinador de Gabinete de Puebla, José Luis García Parra, hizo un llamado a las y los legisladores de Morena a conducirse con profesionalismo, ética y apego a los principios del partido, tras los comentarios despectivos de las diputadas Grace Palomares Ramírez y Nayeli Salvatori Bojalil hacia personas de la tercera edad.

En entrevista, el funcionario sostuvo que, aunque los representantes populares desarrollen actividades fuera del Congreso del Estado, deben cuidar su comportamiento y evitar expresiones que puedan resultar “agresivas” para cualquier sector de la sociedad.

“Deben actuar siempre de manera profesional, con ética y cuidando los principios que predicamos en Morena: no mentir, no traicionar y no robar al pueblo”, enfatizó.

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García Parra señaló que, en caso de presentarse denuncias o quejas contra alguna de las legisladoras corresponderá a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena analizar los hechos y determinar las sanciones que procedan, incluso la posibilidad de frenar su participación en las elecciones de 2027.

En ese sentido, afirmó que el cumplimiento de los principios del movimiento debe mantenerse de manera permanente y no únicamente ante la proximidad del proceso electoral.

Sin embargo, rechazó que esta polémica represente alguna afectación política al partido, pues consideró que la fortaleza de Morena no depende de unos cuantos actores políticos, sino del trabajo cotidiano de toda su militancia.

“Morena se ha consolidado ya en Puebla y en todo el país (…) Morena somos todos, no son dos legisladoras o senadores nada más. El partido lo construimos entre todos y todos debemos actuar con responsabilidad”, enfatizó.

Editor: Renato León

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