De suicidios a feminicidios: casos bajo la lupa en Puebla

En Puebla, la muerte de Karla Valeria Jiménez Sánchez no es el primer caso de aparente suicidio, el cual sus familiares después piden que se investigue como feminicidio, pues los casos se remontan desde 2018 con Zyanya Figueroa Becerril, una médica residente en el Hospital del Niño Poblano.

El 15 de mayo de 2018, Zyanya fue encontrada sin vida en su casa y la Fiscalía General del Estado (FGE) sostuvo por años la versión de un suicidio, aunque análisis periciales privados arrojaron un posible feminicidio.

Patricia Becerril, madre de Zyanya, luchó por años para reclasificar a feminicidio el caso, con base en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de investigar todas las muertes violentas de mujeres con perspectiva de género, lucha que mantiene.

En Tehuacán, el 18 de agosto de 2022, Alejandra N., de 29 años, fue encontrada sin vida en su casa. Su hijo de 5 años les dijo a sus familiares que su padre Zuriel N. le había pegado a su mamá ese día; sin embargo, él les dijo que ella se había suicidado.

El 8 de julio de 2023, la doctora Aline Reynoso fue encontrada sin vida en la casa de sus padres después de acudir a una fiesta con su pareja Antonio N., con quien discutió esa noche.

Su padre Jared afirmó que Aline quería dejarlo, pero él se negó. La joven fue encontrada sin vida y le fue aplicado un medicamento inyectado que habría provocado su muerte, por lo que no permitieron que huyera a Veracruz, donde es originario, y quedó detenido. Ahora esperan que inicie el juicio por feminicidio, pero su defensa insiste en que se cierre el caso como suicidio.

El 17 de junio de 2024, Rosa Francisca, de 37 años, cayó del segundo piso en la colonia Santa Lucía y el caso fue clasificado como suicidio.

Su familia denunció días después que era víctima de violencia familiar y había denunciado a su pareja Isidro N. por este delito; sin embargo, después del anuncio de la FGE de investigarlo con perspectiva de género, se desconoce si fue aprehendido.

El 27 de julio de 2024, Bertha Alicia fue encontrada sin vida en su casa en La Guadalupana; sin embargo, la FGE aclaró que Miguel Guadalupe N., su pareja, fue vinculado a proceso por feminicidio, ya que la dejó en la cajuela de un auto sin oxígeno hasta que perdió la vida. Luego de horas, la metió a su hogar y la dejó en el sillón para simular un suicidio.

En septiembre de 2025, Joselyn Barojas, de 25 años, murió al caer del balcón de su casa, por lo que sus familiares exigieron investigar como feminicidio su muerte, ya que había antecedentes de violencia por parte de su novio, José María N., quien dijo que saltó por decisión propia.

El hombre fue detenido en noviembre del año pasado, al amenazar a sus vecinos con un arma de fuego, por lo que el caso se reclasificó.

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El fallo de la SCJN que marcó un antes y un después

Desde 2015, la SCJN ordenó investigar toda muerte violenta de una mujer en México como feminicidio, a raíz de la lucha de la activista Irinea Buendía por buscar justicia para su hija Mariana Lima Buendía, cuyo esposo, entonces integrante de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de México, afirmó que fue suicidio.

Irinea logró demostrar que su hija sufría violencia por parte de su pareja y que planeaba divorciarse cuando ocurrió su muerte, así como la omisión de las diferentes autoridades al investigar el caso.

Al lograr reabrir la investigación como feminicidio, el fallo abrió la puerta a la elaboración de protocolos de investigación con perspectiva de género.

Fue hasta marzo de 2023, casi 13 años después, que Julio César Hernández, expolicía judicial, fue condenado a 70 años de prisión por el feminicidio de Mariana.

Editor: César A. García

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