Gruyeros protestan frente a la SMT por aseguramiento de sus unidades

Alrededor de las 11:30 horas, conductores y concesionarios de grúas se manifestaron frente a las instalaciones de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) para expresar su inconformidad por el aseguramiento de varias de sus unidades, acción que consideran injustificada, al señalar que cuentan con permisos federales para operar.

La protesta se generó luego de que ayer, después de las 18:00 horas, los quejosos realizaran un cierre sobre Periférico-Ecológico, a la altura de la 11 Sur, donde también exigieron el cese de los operativos y la devolución de los vehículos retenidos.

El grupo de inconformes bloqueó la circulación sobre la avenida Rosendo Márquez, con dirección a Las Ánimas, lo que provoca afectaciones al tránsito vehicular en la zona.

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Los gruyeros solicitaron la apertura de una mesa de diálogo con las autoridades estatales, con el objetivo de revisar su situación y garantizar que puedan continuar prestando el servicio sin nuevas detenciones de sus unidades.

Hasta el momento, la SMT no ha emitido un posicionamiento oficial sobre las demandas de los manifestantes ni sobre la situación de las unidades aseguradas. Tampoco se sabe a qué hora los gruyeros podrían retirarse del lugar, por lo que se recomienda evitar la zona y buscar vías alternas.

#ConexiónVíal Un grupo de conductores y concesionarios de grúas se manifiestan afuera de la Secretaría de Movilidad y Transporte sobre la Avenida Rosendo Márquez a manera de inconformidad tras haber retenido algunas unidades en días anteriores a pesar de que cuentan con permisos… pic.twitter.com/Knl0QNE0BU — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) August 4, 2026

Editor: César A. García

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