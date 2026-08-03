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lunes, agosto 3, 2026
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San Pedro Cholula limpia predio para evitar basurero clandestino

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Predio presentaba acumulación de residuos que afectaba salud.

Como parte del compromiso del Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta municipal Tonantzin Fernández, de mantener los espacios públicos limpios y fortalecer la participación ciudadana, el Organismo Operador del Servicio de Limpia de San Pedro Cholula participó en una jornada de limpieza y retiro de residuos en un predio ubicado sobre la Prolongación de la 3 Poniente, entre la 15 Poniente, en la zona de Zerezotla.

El predio presentaba una importante acumulación de residuos sólidos, situación que comenzaba a convertirlo en un basurero clandestino, afectando la imagen urbana, la salud pública y la calidad del entorno para las familias que habitan en la zona.

Gracias a la coordinación y organización de las y los vecinos, bajo el liderazgo de las ciudadanas Alejandra Torres Roca y Teresita Azucena Flores Delgado, se realizó una faena comunitaria en la que el Organismo Operador del Servicio de Limpia brindó el apoyo necesario para el retiro de los residuos y la limpieza integral del espacio. Como resultado, se recuperó este punto y se dejó en condiciones óptimas para beneficio de la comunidad.

Estas acciones demuestran que el trabajo conjunto entre ciudadanía y gobierno permite obtener mejores resultados en favor del municipio. Por ello, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula y el Organismo Operador del Servicio de Limpia reiteran su compromiso de trabajar de manera cercana con la población para prevenir la formación de basureros clandestinos, mantener espacios públicos dignos y promover una cultura de corresponsabilidad en el manejo adecuado de los residuos sólidos urbanos.

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