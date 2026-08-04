Gruyeros bloquean Periférico Ecológico en protesta por operativos

La tarde de este lunes, un intenso caos vial se presentó sobre Periférico Ecológico tras un bloqueo que realizaron operadores de grúas a la altura de la 15 Sur, con dirección hacia la 11 Sur.

La movilización comenzó alrededor de las 18:00 horas y colapsó por completo la vialidad, como respuesta a los recientes operativos de Proximidad Vial, después de que varias unidades fueron aseguradas por las autoridades.

El grupo de manifestantes señaló que la medida responde a las acciones implementadas durante los operativos, ya que consideran que las autoridades limitan su actividad pese a que cuentan con permisos federales para prestar el servicio.

#Puebla 🛻 Un grupo de operadores de grúas realizan un bloqueo en el Periférico Ecológico, con sentido a la 11 Sur para protestar por los recientes operativos de Proximidad Vial, en los que varias unidades han sido aseguradas a pesar de contar con permisos federales.



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De igual forma, señalaron que únicamente permiten trabajar a las grúas que poseen autorización de la Secretaría de Movilidad y Transporte, hecho principal por el que se provocó el cierre de la vialidad.

La situación en Periférico Ecológico ocasionó largas filas de vehículos y complicaciones para miles de automovilistas que utilizan esta importante vialidad después de las 18:00 horas, ya que este punto es clave para llegar a sus hogares.

Los quejosos reiteraron que buscan condiciones de operación que reconozcan los permisos federales con los que cuentan, por lo que señalaron que no abrirían la vialidad. Sin embargo, alrededor de las 20:00 horas, la circulación fue reabierta después de que se llegara al acuerdo de buscar diálogo con los manifestantes.

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