Adán Domínguez desconoce al Consejo del Centro Histórico

Tras exigir el Consejo del Centro Histórico de la Ciudad al Ayuntamiento de Puebla, que encabeza el presidente municipal Adán Domínguez, la apertura de las calles para evitar pérdidas económicas en comercios establecidos, el edil dijo que esos temas se dialogarán con la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) y no con grupos o líderes que no tienen representación alguna.

El alcalde capitalino señaló que la figura de José Juan Ayala Vázquez, presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico, no tiene ninguna representación, por lo que no hay datos ni documentos que avalen el supuesto consejo, instando a los sectores de la sociedad poblana a que tengan cuidado a quien le dan voz y no buscar oportunistas que solo ven la posibilidad de sacar raja para su beneficio personal.

“Esta persona que tú señalas no tiene ninguna representación, no hay ningún documento, primero que avale el supuesto consejo y tampoco hay ningún documento que avale que él es el presidente”.

Domínguez Sánchez manifestó que los operativos que se encuentran en las calles del Centro Histórico se mantendrán hasta el último día de su gobierno, sin embargo, hasta el momento desconoce si existen pérdidas de los comerciantes formales del Centro Histórico por lo que este jueves sostendrá una una reunión con el presidente de la CANACO, Juan Pablo Cisneros, quien es el representante oficial de los comerciantes y que están afiliados a la misma cámara.

Editor: Renato León Aranda

