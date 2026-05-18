Realizan el foro “Juventud Global ONU” en Congreso de Puebla

En el Congreso del Estado de Puebla se llevó a cabo el foro “Juventud Global ONU”, un espacio para intercambiar ideas y fortalecer la participación de las juventudes, bajo una visión de inclusión e igualdad, donde este grupo juega un papel preponderante en el presente y para la construcción de un mejor futuro.

Durante su mensaje, el diputado José Miguel Trujillo de Ita destacó la presencia de representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y que se escuchen las voces de las juventudes, con el propósito de reforzar su participación en los diferentes ámbitos y mantener apertura para las nuevas generaciones.

El legislador invitó a las y los jóvenes asistentes a prepararse, porque en sus manos está el presente y el futuro, pues en unos años, será este grupo el que tome las decisiones más importantes para el desarrollo y bienestar de Puebla.

Por su parte, la subsecretaria de Juventud, Alexa Espidio Sánchez, expuso que este foro posiciona a Puebla como un punto de encuentro para el intercambio de ideas, la cooperación y, sobre todo, para trabajar en soluciones con una visión global, donde las juventudes tienen un rol fundamental en la construcción de un futuro más justo e incluyente.

Durante el foro estuvo presente la diputada Cinthya Gabriela Chumacero Rodríguez, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Yadira Lira Navarro, así como integrantes de la organización Huella Colectiva y jóvenes de diferentes instituciones educativas.

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