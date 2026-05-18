Torneo de Barrios de Box 2026 avanza con sexta y séptima función

En el marco del Torneo de Barrios de Box 2026, el Gobierno de la Ciudad, a través del Instituto Municipal del Deporte de Puebla, llevó a cabo este fin de semana la sexta y séptima función de este certamen deportivo, que se ha consolidado como uno de los eventos más importantes y tradicionales de la capital poblana.

Estas jornadas de competencia se desarrollan en el COBAEP Plantel 1 en la J. A. de San Francisco Totimehuacan con el respaldo técnico y la sanción oficial de la Asociación Poblana de Boxeo de Aficionados A.C. (APOBA), lo que garantiza el cumplimiento de lineamientos deportivos y la protección de la integridad física de todos los participantes. Hasta el momento, se ha registrado una alta participación de niños, jóvenes y adolescentes de diferentes barrios, colonias y juntas auxiliares, tanto en la rama varonil como en la femenil, en las distintas categorías de edad y división de peso establecidas para esta edición.

El objetivo principal de esta iniciativa, que forma parte de la política pública de impulso al deporte y la activación física de la administración municipal, es generar espacios seguros y de convivencia sana, detectar y formar nuevos talentos, así como promover valores como la disciplina, el esfuerzo, el respeto y la superación personal entre la niñez y la juventud. Asimismo, se busca utilizar el deporte como una herramienta de prevención de conductas de riesgo y de fortalecimiento del tejido social en toda la ciudad.

El director del Instituto Municipal del Deporte, Ricardo Zayas Gallardo, señaló al respecto: “Para el gobierno que encabeza Pepe Chedraui, el deporte es una prioridad. El Torneo de Barrios de Box no solo es una competencia, sino una oportunidad para que los jóvenes muestren sus habilidades, crezcan deportivamente y encuentren en esta actividad un camino de desarrollo y bienestar. Seguimos trabajando para mejorar cada edición, ampliar el alcance y ofrecer condiciones óptimas para todos los que participan y asisten como público”.

Por su parte, representantes de la Asociación Poblana de Boxeo de Aficionados destacaron la organización y el respaldo institucional que recibe el certamen, lo que ha permitido que se desarrolle de manera ordenada, segura y conforme a los estándares deportivos nacionales.

Se informó que las funciones restantes del torneo se seguirán realizando en distintos puntos de la ciudad, con fechas y sedes que se darán a conocer oportunamente a través de los canales oficiales del Gobierno de la Ciudad y del Instituto Municipal del Deporte.

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