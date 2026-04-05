Donan 30 mil latas de aluminio para rehabilitar canchas en Puebla

Derivado de la alianza entre el Gobierno de la Ciudad y Coca-Cola FEMSA, se recibirá la donación de 30 mil latas de aluminio recolectadas durante la presentación en Puebla capital de la FIFA World Cup Trophy Tour 2026, el 18 y 19 de marzo.

La donación de estas latas es de León, Querétaro y Puebla. Tiene el objetivo de sumarse a la iniciativa “Canchas por Latas”, que lidera el Gobierno de la Ciudad, lo que permitirá rehabilitar canchas de futbol en Puebla capital.

Este apoyo es resultado de la suma de esfuerzos institucionales encaminados a rescatar espacios públicos, mejorar la infraestructura deportiva y propiciar entornos adecuados para la actividad física, a través del impulso del Instituto Municipal del Deporte.

Asimismo, se busca sumar a la ciudadanía al cuidado del entorno, fomentando el reciclaje y la participación social para mejorar la infraestructura deportiva y fortalecer el sentido comunitario.

Con esta iniciativa, el Gobierno de la Ciudad marca un precedente nacional al poner en marcha una iniciativa de rehabilitación deportiva basada en la recolección de latas de aluminio, con la participación conjunta de sociedad civil y empresas.

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