Sábado de Gloria con alta afluencia y saldo blanco en Puebla

Con presencia permanente en balnearios, centros comerciales, Centro Histórico, zonas de gran afluencia y las 17 juntas auxiliares, el Gobierno de la Ciudad, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), reforzó acciones de vigilancia para que las y los visitantes disfrutaran en un entorno seguro durante las actividades de este Sábado de Gloria.

Durante esta temporada, se han mantenido recorridos de supervisión en balnearios para garantizar condiciones de orden y seguridad para todas y todos en la capital poblana.

Además de elementos de la Policía de la Ciudad, están operando personal de Control de Tránsito, Grupos Especiales, Protección Civil, Inteligencia, K9, vigilancia con drones y desde las cámaras de la Dirección General de Emergencia y Respuesta Inmediata (DGERI).

Esta coordinación de trabajo entre los tres órdenes de gobierno ha permitido hasta el momento mantener un saldo blanco con acciones del Gobierno Municipal.

Se desplegó la vigilancia a las juntas auxiliares

El operativo de seguridad que tiene desplegado el gobierno de Pepe Chedraui en la ciudad abarcó la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacan, zona que tradicionalmente registra una alta afluencia de visitantes por sus atractivos turísticos.

Entre los puntos con mayor presencia de poblanas, poblanos y turistas se encuentran Africam Safari, las Cascadas del Aguacate, el balneario San Francisco y la Laguna de Valsequillo, donde se mantiene vigilancia permanente y acciones preventivas para salvaguardar la integridad de las y los asistentes.

Cabe mencionar que, gracias a estas acciones de vigilancia y promoción turística, se recibió la visita de familias y grupos de estados como Ciudad de México, Hidalgo, Oaxaca y Veracruz.

El Gobierno de la Ciudad refrenda que la seguridad es una prioridad, por lo que continúa trabajando de manera coordinada para brindar condiciones de orden, tranquilidad y bienestar a quienes disfrutan de estos espacios durante la temporada vacacional.

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