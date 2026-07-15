Apoyan a familias afectadas por el desbordamiento del Atoyac

Con el propósito de respaldar a las familias afectadas por el desbordamiento del río Atoyac y contribuir a la recuperación de sus hogares, el Gobierno del Estado, mediante el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) y la Secretaría de Bienestar, entregó apoyos alimentarios, insumos sanitarios y recursos económicos a habitantes de la colonia Tlacaélel, en el municipio de Santa Clara Ocoyucan.

Esta atención fue posible después del recorrido que realizó el director general del SEDIF, Carlos Ochoa Rodríguez, por la zona afectada para conocer de primera mano las necesidades de la población, escuchar a las familias y dar seguimiento a la instrucción de la presidenta del Patronato del organismo, Ceci Arellano, de brindar acompañamiento cercano a quienes atraviesan momentos de dificultad y generar alternativas que contribuyan a su recuperación.

Como parte de esta respuesta institucional, el SEDIF proporcionó apoyos alimentarios e insumos sanitarios para atender las necesidades inmediatas de la población, mientras que la Secretaría de Bienestar entregó cheques con recursos económicos destinados a apoyar la recuperación del patrimonio que resultó afectado por la eventualidad.

La entrega por parte del organismo asistencial estuvo encabezada por la directora de Microrregiones, Flor Guadalupe Ávila Flores, quien reiteró a las y los beneficiarios que el Gobierno del Estado permanecerá a su lado durante este proceso y que cuentan con el respaldo permanente del gobernador Alejandro Armenta.

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