San Pedro Cholula intensifica labores de mantenimiento urbano

Con el objetivo de mantener vialidades iluminadas, espacios públicos seguros y áreas verdes en óptimas condiciones, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por Tonantzin Fernández, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, continúa realizando acciones integrales en beneficio de las y los cholultecas.

Bajo la premisa de encabezar un gobierno cercano y eficiente, Tonantzin Fernández aseguró que “buscamos transformar la imagen urbana mediante la atención oportuna a los reportes e inquietudes de las familias cholultecas, tanto en la cabecera municipal como en los barrios y juntas auxiliares”.

Como parte de estas labores, durante la última semana el área de Alumbrado Público realizó un total de 146 acciones, entre las que destacan 113 mantenimientos correctivos a luminarias, 21 supervisiones técnicas para la detección oportuna de fallas, así como trabajos de reparación en centros de carga.

Por su parte, el área de Parques y Jardines llevó a cabo 94 intervenciones enfocadas en el embellecimiento y la conservación de los espacios públicos del municipio. Entre ellas se realizaron 17 podas formativas de árboles, además de labores de deshierbe y barrido en 12 puntos de la cabecera municipal y de las juntas auxiliares.

Te recomendamos: