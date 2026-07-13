SSC Cholula capacita a comercios contra la extorsión

Como parte de la estrategia permanente para fortalecer la seguridad y prevenir la comisión de delitos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula (SSC Cholula), a través de la Dirección de Prevención del Delito y Atención a Víctimas, impartió pláticas sobre prevención de la extorsión dirigidas al personal de diversas tiendas departamentales del municipio.

Las jornadas se realizaron en sucursales ubicadas en la 5 Sur, en la zona centro; Plaza San Diego; Explanada Puebla y la avenida 12 Poniente, con el objetivo de brindar herramientas que permitan identificar situaciones de riesgo y actuar de manera oportuna ante un posible intento de extorsión.

Durante las sesiones se abordaron las modalidades de extorsión más comunes, las medidas preventivas para evitar ser víctima de este delito, el protocolo de actuación ante llamadas sospechosas y los canales oficiales disponibles para solicitar apoyo o presentar una denuncia.

Como parte de esta estrategia, la SSC Cholula mantiene una coordinación permanente con más de 46 Comités de Seguridad con Comerciantes, mediante los cuales se impulsan acciones de prevención, capacitación y comunicación constante para fortalecer la seguridad del sector comercial.

Las y los ciudadanos interesados en recibir alguna plática o taller del catálogo que ofrece la Dirección de Prevención del Delito y Atención a Víctimas pueden solicitar información a través del siguiente enlace: https://bit.ly/3Twg2Gc.

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