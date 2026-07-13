Texmelucan entrega 50 becas a estudiantes de la UTH

Como parte de su compromiso con el fortalecimiento de la educación y el impulso al talento juvenil, el Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan, encabezado por Juan Manuel Alonso Ramírez, a través de la Secretaría del Ayuntamiento, llevó a cabo la entrega de 50 nuevas becas a estudiantes texmeluquenses destacados de la Universidad Tecnológica de Huejotzingo (UTH).

La administración que encabeza Juan Manuel Alonso Ramírez alcanza la cifra de 150 becas entregadas a estudiantes destacados de esta institución.

En su intervención, el alcalde destacó que invertir en la educación representa una acción estratégica para el futuro de Texmelucan, al respaldar a jóvenes que, con esfuerzo y dedicación, contribuyen al crecimiento del municipio y de la región.

Por su parte, la rectora de la UTH, Mirna Inés Toxqui Oliver, reconoció la disposición del presidente municipal para impulsar la educación y anunció que, para el siguiente cuatrimestre, se duplicará el número de becas. Asimismo, informó que la oferta educativa de la institución se ampliará con la incorporación de las carreras de Producción Animal y Agricultura.

A su vez, el secretario del Ayuntamiento, José Luis Hernández Menchaca, señaló que la entrega de estos apoyos es resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno Municipal y la Universidad Tecnológica de Huejotzingo para fortalecer la formación académica de las y los jóvenes.

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