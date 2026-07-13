Morena Puebla acuerda unidad rumbo a las elecciones de 2027

El gobernador Alejandro Armenta Mier blindó la unidad de Morena de cara al proceso electoral de 2027, con un acuerdo para cerrar filas con los aspirantes que resulten electos en las encuestas internas para abanderar las distintas candidaturas.

La presidenta del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena en Puebla, Olga Lucía Romero Garci-Crespo, hizo un llamado a la militancia para anteponer el proyecto colectivo sobre los intereses personales.

Tras sostener la reunión con el mandatario estatal este domingo, la líder partidista formalizó el acuerdo de mantener cohesión y sumarse a los perfiles que resulten mejor posicionados en las encuestas del partido.

Subrayó que las postulaciones a las alcaldías y diputaciones no se tratan de una ambición personal por cargos públicos, sino de una asignación de tareas específicas para la ciudadanía.

“Este no es un cargo, es un encargo y, como tal, la decisión la tiene quien es el máximo líder en todo el país, que es el pueblo”, aseveró.

A la par, Romero Garci-Crespo hizo un llamado a quienes aspiren a los cargos a evitar actos anticipados de promoción, ante la cercanía en la emisión de la convocatoria de participación.

Precisó que será el próximo 3 de agosto cuando la Comisión Nacional de Elecciones emita la convocatoria para los interesados.

#Puebla 🗣️La dirigente de Morena en Puebla, Olga Romero, aseguró que en la reciente reunión con el gobernador Alejandro Armenta acordaron mantener la unidad del partido y sumarse a quienes resulten ganadores de las encuestas como candidatos y candidatas, de cara al proceso… pic.twitter.com/4DXrcj1D51 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) July 13, 2026

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Niegan desvío de recursos por reunión de Alejandro Armenta en Casa Puebla

Por otra parte, el vocero de Morena en Puebla, Agustín Guerrero Castillo, negó las acusaciones sobre un presunto uso de recursos públicos con fines partidistas, tras la reunión que sostuvieron consejeros estatales del partido con el gobernador Alejandro Armenta en Casa Puebla.

Guerrero Castillo calificó las críticas emitidas por medios de comunicación como “totalmente falsas”, al argumentar que este tipo de encuentros institucionales forman parte de la agenda del Ejecutivo y no vulneran la normatividad electoral.

“Es costumbre del Gobierno de la República y del Gobierno estatal invitar a las sedes institucionales a los referentes políticos”, justificó.

#Puebla 🏛️ El vocero de Morena en Puebla, Agustín Guerrero, negó el uso de recursos públicos con fines partidistas, luego de que consejeros estatales se reunieron con el gobernador Alejandro Armenta en Casa Puebla.



Defendió que el mandatario también ha sostenido reuniones en… pic.twitter.com/AlAjbCvddv — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) July 13, 2026

Editor: César A. García

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