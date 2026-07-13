23.5 C
Puebla City
lunes, julio 13, 2026
Inicio Puebla

Gobierno de Puebla reprueba conducta del edil de Tepeyahualco

Por:
Alejandra Olivera
-
8
El secretario Samuel Aguilar afirmó que el Gobierno de Puebla no tolerará los excesos de servidores públicos. / Foto: Especial.

El Gobierno de Puebla no tolerará los excesos y conducta del presidente municipal de Tepeyahualco, Said Godos Luna, quien fue exhibido en aparente estado de ebriedad presumiendo la disponibilidad de recursos públicos para contratar artistas.

Así lo manifestó el secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, quien informó que se comunicará con el edil para reiterarle que ningún servidor público debe incurrir en conductas que vulneren la confianza ciudadana.

“Reprobamos ese acto y cualquier otro de esa naturaleza. De manera personal, vamos a hablar con este alcalde para reiterarle la posición que tiene el Gobierno respecto a esos hechos”, declaró.

Te puede interesar: Bienestar busca nuevos pozos para abastecer pipas de agua

En conferencia de prensa, señaló que en reiteradas ocasiones se les ha solicitado a los alcaldes que se conduzcan con respeto, prudencia y apego a los principios del servicio público, por lo que dejó claro que no habrá tolerancia a los excesos.

Lo anterior, tras la difusión de videos en los que Said Godos aseguró que tenía presupuesto para contratar a una agrupación “cinco veces más” e incluso afirmó que podría seguir llevándola a eventos particulares una vez que concluya su gestión.

Cabe mencionar que esta es la tercera ocasión en que la conducta del edil es cuestionada, pues en 2023 fue señalado por realizar disparos al aire con un arma de fuego durante un baile de la Feria Patronal de Libres; mientras que ya como edil de Tepeyahualco generó críticas al rifar un tráiler valuado en un millón de pesos.

Editor: César A. García

Te recomendamos:

Unión Europea propone restringir redes sociales a menores de 13 años

Notas relacionadasmás del autor

Más notas

Ayuntamiento de Puebla invita a disfrutar de actividades navideñas

Guillermo Pérez Leal -

Congreso busca vinculación con ONG´s para fortalecer trabajo conjunto

Redaccion Oronoticias -