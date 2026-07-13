Gobierno de Puebla reprueba conducta del edil de Tepeyahualco

El Gobierno de Puebla no tolerará los excesos y conducta del presidente municipal de Tepeyahualco, Said Godos Luna, quien fue exhibido en aparente estado de ebriedad presumiendo la disponibilidad de recursos públicos para contratar artistas.

Así lo manifestó el secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, quien informó que se comunicará con el edil para reiterarle que ningún servidor público debe incurrir en conductas que vulneren la confianza ciudadana.

“Reprobamos ese acto y cualquier otro de esa naturaleza. De manera personal, vamos a hablar con este alcalde para reiterarle la posición que tiene el Gobierno respecto a esos hechos”, declaró.

#Puebla 🗣️ El gobierno estatal "no tolera excesos" y reprueba los actos del alcalde de #Tepeyahualco, Saíd Godos Luna, afirmó el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala.



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En conferencia de prensa, señaló que en reiteradas ocasiones se les ha solicitado a los alcaldes que se conduzcan con respeto, prudencia y apego a los principios del servicio público, por lo que dejó claro que no habrá tolerancia a los excesos.

Lo anterior, tras la difusión de videos en los que Said Godos aseguró que tenía presupuesto para contratar a una agrupación “cinco veces más” e incluso afirmó que podría seguir llevándola a eventos particulares una vez que concluya su gestión.

Cabe mencionar que esta es la tercera ocasión en que la conducta del edil es cuestionada, pues en 2023 fue señalado por realizar disparos al aire con un arma de fuego durante un baile de la Feria Patronal de Libres; mientras que ya como edil de Tepeyahualco generó críticas al rifar un tráiler valuado en un millón de pesos.

Editor: César A. García

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