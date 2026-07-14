SEP presenta propuesta de Calendario Escolar 2026-2027

La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó su propuesta de calendario escolar para el ciclo 2026-2027, aplicable a preescolar, primaria, secundaria, normales y demás instituciones formadoras de docentes, luego de la controversia generada por el intento de modificar el ciclo anterior.

El documento, enviado a la Plataforma Integral de Gobernanza Regulatoria, contempla los 185 días efectivos mínimos de clase para educación básica y 190 días para normales, y deberá ser publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para hacerse oficial.

Las fechas clave son las siguientes:

Inicio de clases: lunes 31 de agosto de 2026.

lunes 31 de agosto de 2026. Fin de cursos en preescolar, primaria y secundaria: viernes 9 de julio de 2027.

viernes 9 de julio de 2027. Fin de cursos en escuelas normales y de formación docente: martes 13 de julio de 2027.

Periodos vacacionales:

Vacaciones de invierno: 21 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027 (regreso el 7 de enero).

21 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027 (regreso el 7 de enero). Vacaciones de Semana Santa: 22 de marzo al 2 de abril de 2027 (regreso el 5 de abril).

Días de suspensión por Consejo Técnico Escolar (viernes):

25 de septiembre de 2026.

30 de octubre de 2026.

27 de noviembre de 2026.

29 de enero de 2027.

26 de febrero de 2027.

30 de abril de 2027.

28 de mayo de 2027.

25 de junio de 2027.

Días de suspensión por festividades oficiales:

16 de septiembre de 2026.

2 de noviembre de 2026.

16 de noviembre de 2026.

25 de diciembre de 2026.

1 de enero de 2027.

6 de enero de 2027.

1 de febrero de 2027 (Día de la Constitución recorrido).

15 de marzo de 2027 (Natalicio de Benito Juárez recorrido).

5 de mayo de 2027.

Puentes largos (fin de semana de tres días):

2 de noviembre de 2026 (Día de Muertos).

16 de noviembre de 2026 (Revolución Mexicana recorrida).

1 de febrero de 2027 (Constitución recorrida).

15 de marzo de 2027 (Natalicio de Benito Juárez recorrido).

Fechas para registro de calificaciones:

13 de noviembre de 2026.

5 de marzo de 2027.

18 de junio de 2027.

Antes del inicio de clases, el personal docente participará en la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar del 24 al 28 de agosto de 2026. La SEP mantiene una semana adicional de receso para los maestros durante agosto, previa al arranque de clases. El documento, que aún no es oficial, debe ser aprobado y publicado en el DOF para entrar en vigor.

Te recomendamos: