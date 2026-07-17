Quintana Roo logró reducción del 85% en homicidios dolosos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que Quintana Roo es una de las entidades con mayor disminución en homicidios dolosos, con una reducción del 85 por ciento al pasar de un promedio diario de dos casos en septiembre de 2024 a 0.3 en junio de 2026.

“Quintana Roo es de los estados de la República que más disminución de homicidios dolosos y delitos de alto impacto ha tenido. Eso es gracias al trabajo de la gobernadora, de coordinación del Gabinete de Seguridad, y por supuesto a todos los que forman parte de este Gabinete”, puntualizó en su conferencia matutina desde Tulum.

La secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, detalló que entre junio de 2025 y junio de 2026 hay una reducción del 57 por ciento, y junio de 2026 es el mes más bajo desde 2015. En el primer semestre de 2026, los homicidios disminuyeron 60 por ciento respecto al mismo periodo de 2025, alcanzando el semestre más bajo desde 2017.

El municipio de Tulum presentó una reducción del 100 por ciento en homicidios dolosos entre septiembre de 2024 (0.27 promedio) y junio de 2026 (cero), y lleva dos meses consecutivos sin homicidios. Los delitos de alto impacto en la entidad disminuyeron un 15 por ciento entre 2025 y 2026.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que de octubre de 2024 a junio de 2026 se detuvieron 3 mil 800 personas por delitos de alto impacto, se aseguraron 760 armas de fuego, más de 28 mil cartuchos, mil 300 cargadores y 6 mil 600 kilos de drogas, y se desmanteló un laboratorio clandestino y un área de concentración para metanfetamina. Entre enero y junio de 2026, en 25 operativos relevantes, se detuvo a 63 personas y se aseguraron 60 armas de fuego y 2 mil 400 cartuchos.

Sheinbaum atribuyó los resultados al trabajo coordinado entre la gobernadora Mara Lezama, el Gabinete de Seguridad, la Secretaría de Seguridad Pública estatal, la Fiscalía, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. La presidenta felicitó a la gobernadora por los resultados y destacó que la coordinación interinstitucional ha sido clave para la disminución de la incidencia delictiva en la entidad.

Te recomendamos: