Marina cambiará secretarios de seguridad en siete municipios de Puebla

La Secretaría de Marina (Marina) notificó a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Puebla que, en los próximos días, llevará a cabo relevos del personal naval comisionado como secretarios y directores de Seguridad Pública en siete municipios, como parte de su proceso institucional de rotación de personal.

Los municipios donde se aplicará este procedimiento son Tepeaca, Chignahuapan, Teziutlán, Huejotzingo, Cuapiaxtla de Madero, Libres y Tecali de Herrera.

La medida responde a la conclusión de comisiones y la necesidad de dar continuidad al desarrollo profesional de los oficiales, quienes asumirán nuevas responsabilidades conforme a su jerarquía y trayectoria de ascenso dentro de la institución.

🤝 Con el propósito de fortalecer las acciones de seguridad en la entidad, la Policía Estatal fue notificada por @SEMAR_mx sobre el relevo del personal naval comisionado como secretarios y directores de Seguridad Pública municipal en Tepeaca, Chignahuapan, Teziutlán, Huejotzingo,… pic.twitter.com/vrFE6VSG2o — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) July 17, 2026

La rotación de personal naval en los municipios se enmarca en las acciones permanentes para mantener la efectividad operativa y la profesionalización de los cuerpos de seguridad en la entidad.

La SSP destacó que este procedimiento fortalece la coordinación entre el gobierno estatal, la Marina y los gobiernos municipales, al garantizar la continuidad del modelo de mando con personal naval y de las estrategias operativas implementadas en favor de la paz y la seguridad de los poblanos.

El gobierno del estado reafirmó su compromiso de trabajar de manera coordinada con las instituciones de los tres órdenes de gobierno para consolidar entornos seguros, fortalecer la gobernabilidad y salvaguardar la integridad y el patrimonio de la población.

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