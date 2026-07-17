Gobierno estatal construye CITRAA en San José Chiapa

Con el objetivo de fortalecer el desarrollo regional y económico de la entidad, el Gobierno del Estado, encabezado por el mandatario Alejandro Armenta Mier, trabaja en la construcción del Centro de Innovación y Transformación de Productos Agropecuarios y Acuícolas (CITRAA). Esta magna obra, es ejecutada a través de la Secretaría de Infraestructura, ubicada en la localidad de Nuevo Vicencio, beneficiará de manera directa a más de 6 mil 200 habitantes de la zona de San José Chiapa.

El proyecto destaca por su planeación e infraestructura de vanguardia, distribuyéndose en una superficie total de 22 mil 574 metros cuadrados. El complejo contará con una nave de procesos, almacén de productos agropecuarios, cuartos de máquinas, circuito interior y estacionamiento. De igual forma, el diseño integral de la obra contempla vialidades de acceso, amplias áreas verdes, banquetas y casetas de control para garantizar la seguridad y operatividad del lugar.

El CITRAA se perfila como un proyecto de gran impacto social y alimentario para la región. A través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en este complejo se procesarán grandes cantidades de frutas y verduras deshidratadas comestibles para ser utilizadas como alimento base de la población, asimismo, se elaborarán barras de amaranto 1con un alto valor nutricional, para lograr un equilibrio alimenticio clave para las familias poblanas.

Esta iniciativa refleja el liderazgo de la administración estatal de trabajar bajo una visión inclusiva de justicia social, para que el progreso llegue a cada rincón de la entidad. Con estas acciones, el Gobierno de Puebla se alinea a las políticas públicas de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, bajo la premisa de no dejar a nadie atrás y consolidar el bienestar colectivo.

Con la edificación del Centro de Innovación y Transformación de Productos Agropecuarios y Acuícolas, Puebla da un paso firme hacia la modernización de su campo y la seguridad alimentaria. El gobierno estatal reafirma su convicción de seguir la transformación el potencial agrícola del estado en motores de desarrollo humano, salud y prosperidad para todas y todos los poblanos.

Te recomendamos: