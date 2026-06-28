Rehabilitación de la Gran Avenida registra 42% de avance

La rehabilitación de la Gran Avenida, una de las vialidades estratégicas de la capital poblana, avanza conforme al programa establecido y registra un 42 por ciento de ejecución, como resultado del seguimiento permanente que realiza el gobernador Alejandro Armenta para garantizar obras de calidad que fortalezcan la movilidad, la seguridad vial y el bienestar de las familias poblanas.

En este contexto, el ejecutivo convocó a las y los vecinos de la capital poblana a organizarse para que en el programa de obras 2027 sean intervenidas las calles que sean accesos a sus colonias, con el fin de que el Gobierno del Estado transforme su entorno en Senderos de Paz.

Acompañado por el secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras, delegados de Bienestar, personal del Sistema Estatal DIF y habitantes de la zona, el mandatario constató la rapidez y avance de la obra, iniciada el pasado 19 de junio. La rehabilitación comprende 2.5 kilómetros, equivalentes a 100 calles, desde la 2 Poniente hasta el bulevar Carmen Serdán, y beneficiará directamente a 13 colonias: Las Hadas, Mundial 86, La Providencia, Amor, Tierra y Libertad, Maestro Federal, José María Morelos y Pavón, Las Cuartillas, Francisco Villa, Clotilde Torres, La Paz, Aquiles Serdán, Nueva Aurora Popular y Valle Dorado. Se prevé que los trabajos concluyan la próxima semana.

Durante la supervisión, Alejandro Armenta Mier explicó que las obras forman parte de un programa integral de infraestructura que en 2025 permitió intervenir 33 vialidades estratégicas, 28 en la zona metropolitana y cinco en el interior del estado, y que para este año contempla la rehabilitación de 76 vialidades metropolitanas y una meta de 420 kilómetros de pavimentación en todo el estado.

Precisó que el modelo implementado por la administración estatal reduce hasta en una tercera parte los costos mediante el uso de maquinaria propia, adquirida con recursos públicos, y gracias al aprovechamiento de insumos proporcionados por Petróleos Mexicanos. Asimismo, destacó el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer estas acciones, lo que permitirá incrementar de 8 mil 500 a 12 mil toneladas el suministro de insumos por parte de Pemex y alcanzar una capacidad total de 36 mil toneladas de mezcla asfáltica durante 2026.

El gobernador señaló que la supervisión permanente en campo permite conocer directamente el estado de las vialidades y priorizar las acciones donde más se requieren. Reiteró que, una vez concluidas las principales avenidas de la capital, el Gobierno del Estado continuará con la atención de calles secundarias y vialidades en colonias de la ciudad y del interior del estado, con el propósito de mejorar las condiciones de movilidad y elevar la calidad de vida de la población.

Por su parte, el secretario José Manuel Contreras informó que la rehabilitación de la Gran Avenida forma parte del paquete de 25 vialidades urbanas programadas para este año, las cuales se ejecutan con equipo propiedad del Gobierno del Estado y materiales obtenidos mediante el esquema de colaboración con Pemex.

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