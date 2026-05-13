Puebla y Guerrero realizan operativos permanentes en zonas limítrofes

Con el objetivo de dar puntual seguimiento a las acciones para la protección ciudadana y atención al delito en zonas limítrofes, las policías estatales de Puebla y Guerrero, así como elementos de la Secretaría de Marina y de las policías municipales, realizan acciones operativas permanentes en distintos puntos de ambas entidades.

Los despliegues estratégicos se llevan a cabo en municipios como Tulcingo de Valle, Acatlán de Osorio, y Cohetzala, del lado del estado de Puebla; así como en Linderos del Sur, Jilotepec, Xochihuehuetlán y Olinalá, Guerrero, además sobre la carretera federal 93 (Palomas – Tlapa).

En estas zonas, las corporaciones policiales implementan filtros de seguridad que contemplan la revisión de vehículos y motocicletas. Además, se realizan labores de proximidad social con la finalidad de prevenir, disuadir la comisión de delitos y faltas administrativas.

El trabajo coordinado entre ambas entidades reafirma el compromiso institucional de fortalecer la seguridad y el estado de derecho en las zonas limítrofes, mediante operativos que privilegian la vigilancia y respuesta inmediata para garantizar la tranquilidad de la población.

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