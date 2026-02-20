Ruta 45 “A” extenderá su recorrido hasta el CCU BUAP

Como parte de los recorridos temporales que se implementan para fortalecer la movilidad en zonas de alta demanda, la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) informa que se agrega un nuevo recorrido a través de la ampliación de la Ruta 45 “A”, en su ramal Agrícola Resurgimiento – Infonavit La Margarita – Universidades.

Esta ampliación permitirá que la ruta extienda su trayecto hasta el Complejo Cultural Universitario (CCU), circulando por Bulevar Circunvalación, Avenida Margaritas y Cúmulo de Virgo, para posteriormente retornar por el mismo camino y reincorporarse a su derrotero habitual.

La decisión responde a las distintas peticiones y al análisis técnico realizado con base en la demanda de las y los usuarios que utilizan el servicio en esta zona, particularmente comunidad estudiantil y personas que realizan actividades laborales y culturales en el área.

Es importante precisar que el derrotero de la Ruta 45 “A” Ramal Agrícola Resurgimiento – Infonavit La Margarita – El Molinito mantendrá su recorrido original, sin presentar ninguna modificación.

