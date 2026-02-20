UCIPS realiza foro sobre retos de seguridad pública

Con el objetivo de generar sinergias para fortalecer el orden público y la paz social de Puebla, la Universidad de las Ciencias Policiales y de la Seguridad (UCIPS) fue sede del “Foro de Actualización sobre los Retos de Seguridad Pública en México”, con la participación de especialistas internacionales, autoridades estatales y municipales.

A través de este espacio de formación, expertos de España, México, Colombia, Chile y El Salvador coadyuvaron para que más de 240 integrantes de las fuerzas de seguridad reforzaran tácticas en materia de combate a la delincuencia, modelos y esquemas de mando, así como en extorsión y sus alternativas de combate.

En su mensaje de bienvenida, la rectora Silvia Victoria Serrano Zafra destacó que este encuentro refleja la voluntad y el compromiso del gobernador Alejandro Armenta Mier de impulsar la capacitación permanente, la coordinación institucional y el intercambio de experiencias, como ejes estratégicos para contar con instituciones más sólidas y eficaces.

Asimismo, reconoció el respaldo del gobierno estatal, al señalar que en Puebla la seguridad pública es una prioridad, y que Pensar en Grande implica fortalecer la visión estratégica y la profesionalización de las y los policías.

A este encuentro y en representación del secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez González, asistió la subsecretaria de Desarrollo Institucional y Administración Policial, Ilse González Hernández, personal operativo de la Policía Estatal, así como de corporaciones municipales, de la Fiscalía General del Estado (FGE) y del Bachillerato Técnico en Seguridad Ciudadana, con el propósito de generar un espacio de análisis estratégico sobre los desafíos actuales y fortalecer la toma de decisiones.

