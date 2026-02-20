Puebla mantiene gratis los estacionamientos en zona de estadios

El Gobierno del Estado que encabeza Alejandro Armenta Mier, reafirma su compromiso con la seguridad, bienestar y la economía de las familias poblanas, al mantener la gratuidad de los estacionamientos en la zona de los estadios, así como los operativos de vigilancia antes, durante y después de cada evento.

Armenta Mier ha señalado que los espacios recreativos, deportivos y culturales, no regresarán a manos de organizaciones que abusan de las y los poblanos al cobrar hasta 200 pesos por dejar su automóvil, por ello la administración estatal pone orden con estricto apego a la ley.

En coordinación permanente con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Secretaría de Marina (SEMAR), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad Pública estatal y el municipio, el Gobierno del Estado de Puebla, salvaguarda y fortalece la integridad y tranquilidad de quienes asisten a partidos y espectáculos en los estadios y en el Auditorio GNP, respectivamente.

Con estas acciones, la administración estatal de Alejandro Armenta Mier refrenda su compromiso de brindar seguridad con bienestar a las y los poblanos, así como evitar que los espacios públicos se conviertan en lugares de abuso, ya que el deporte, la cultura y el entretenimiento son un derecho para todas y todos.

