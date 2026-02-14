Puebla reitera cero impunidad tras ataque en zona de Angelópolis

Cero impunidad reitera el Gobierno del Estado de Puebla, tras el homicidio de tres personas registrado durante la madrugada de este día a las afueras de un centro nocturno, en la zona de Angelópolis de la ciudad de Puebla.

Estos hechos, que de acuerdo con las primeras indagatorias corresponderían a una agresión directa, no quedarán impunes como ningún otro cometido en territorio poblano. Se actuará con estricto apego a derecho y con firmeza en la aplicación de la ley para llevar a los responsables a los tribunales, hasta conocer la verdad de lo sucedido y que se esclarezca plenamente.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, refrenda su compromiso con la protección y paz de las familias en territorio poblano. A familiares y amigos de las víctimas les manifiesta su solidaridad en estos difíciles momentos.

En Puebla, cero impunidad. Como gobernador, como padre y como poblano, quiero dejarlo muy claro: se llegará hasta las últimas consecuencias y se hará justicia.

Lamento profundamente los hechos ocurridos este día y expreso mis más sinceras condolencias a las familias y seres… — Alejandro Armenta (@armentapuebla_) February 14, 2026

En este contexto, el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra resaltó que la administración estatal no permitirá que nadie trastoque la tranquilidad de las familias poblanas.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Vicealmirante Francisco Sánchez González, reafirmó que la detención de los presuntos responsables es ejemplo de la respuesta inmediata y del trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno.

Cabe mencionar que estos homicidios fueron resultado de una acción deliberada y organizada con anticipación. En el curso de las investigaciones se dará con el autor intelectual y los móviles de este lamentable hecho.

