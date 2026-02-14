Portugal restituye a México tres piezas arqueológicas prehispánicas

La Embajada de México en Lisboa recibió el 12 de febrero tres piezas arqueológicas sustraídas ilegalmente del territorio mexicano, en la primera devolución de este tipo que realiza Portugal. Los objetos fueron entregados por autoridades judiciales y culturales portuguesas y serán repatriados en las próximas semanas mediante valija diplomática.

Especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) identificaron las piezas a partir de imágenes proporcionadas por las autoridades lusas. En 2025, la arqueóloga Aline Lara Galicia realizó un dictamen in situ que confirmó su autenticidad y relevancia simbólica en las culturas de origen. La recuperación fue posible gracias a la notificación de la embajada mexicana y al trabajo conjunto de la Policía Judicial y el Instituto Camões de Portugal.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, señaló que esta restitución fortalece la cooperación institucional y consolida la política de defensa del patrimonio: “Cada restitución devuelve memoria e identidad a México y reafirma el compromiso compartido contra el tráfico de bienes culturales”.

Las piezas recuperadas incluyen una figura femenina de barro del estilo Tala-Tonalá, asociada a la tradición Tumbas de Tiro del occidente de México. Con una antigüedad de entre 300 y 600 d.C., representa una mujer sentada con tocado cónico y escarificaciones, vinculada a rituales de fertilidad. Fue investigada por el Ministerio Público de Lisboa.

También se restituyó un vaso polícromo maya del periodo Clásico (600-900 d.C.), decorado con personajes de élite y glifos, probablemente usado para consumo ritual de cacao. Fue incautado por el Ministerio Público de Guimarães y procede del sureste mexicano.

La tercera pieza es una urna funeraria zapoteca de los Valles Centrales de Oaxaca, fechada entre 600 y 1200 d.C., que representa a Cocijo, deidad de la lluvia y el trueno. Fue incautada por el Ministerio Público de Évora-Estremoz.

En el acto de entrega participaron el embajador Bruno Figueroa Fischer; el director nacional de la Policía Judicial de Portugal, Luís Neves; la presidenta del Instituto Camões, Florbela Paraíba; el titular de la Dirección de Lisboa y Valle del Tajo de la Policía Judicial, João Oliveira; y la arqueóloga Aline Lara de manera remota.

