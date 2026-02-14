Lucas Pinheiro gana la primera medalla para Latinoamérica en JJOO de Invierno

Por primera vez, Brasil subió al podio en unos Juegos Olímpicos de Invierno, Lucas Pinheiro Braathen se coronó campeón en el eslalon gigante del esquí alpino en Milán-Cortina 2026, en una jornada histórica disputada este sábado, coincidiendo con el Carnaval en su país adoptivo.
El esquiador de 25 años, nacido en Oslo, Noruega, pero criado en estrecho vínculo con la cultura brasileña a través de su madre, dominó la prueba de principio a fin; salió con el dorsal número uno y se colocó al frente de la clasificación con una ventaja de 95 centésimas sobre el suizo Marco Odermatt, vigente campeón olímpico.
En el segundo recorrido administró su margen para cruzar la meta con un tiempo combinado de 2 minutos y 25 segundos, 58 centésimas por delante de Odermatt (plata) y 1.17 segundos sobre el también suizo Loïc Meillard (bronce).
La hazaña cumple el objetivo que el propio atleta se había fijado hace poco más de año y medio: “Quiero traer el primer podio de los Juegos Olímpicos de Invierno para Brasil. Quiero escribir esa historia”, declaró entonces a Olympics.com.
🚨¡MEDALLA DE ORO PARA BRASIL! 🇧🇷— Claro Sports (@ClaroSports) February 14, 2026
🚨 ¡MEDALLA DE ORO PARA LATINOAMÉRICA! 🇧🇷
Lucas Pinheiro demuestra su valor en #MilanoCortina2026 y se consagra campeón olímpico en el slalom gigante varonil para colgarse la medalla de oro#ElInviernoAquiPasa pic.twitter.com/IAMmyOx5uV
Tras la victoria, visiblemente emocionado, afirmó: “Brasil es campeón olímpico en esquí alpino. Estaba esquiando con el corazón, y cuando esquías de esa manera, todo es posible. Soy un esquiador brasileño que se convirtió en campeón olímpico”.
Pinheiro Braathen, que compitió por Noruega hasta 2023 antes de un conflicto por derechos de imagen, adoptó la nacionalidad deportiva brasileña en 2024. Hijo de padre noruego y madre brasileña, creció en Oslo pero mantuvo una conexión profunda con Brasil tras el divorcio de sus padres.
Su trayectoria con Brasil ya había marcado antecedentes, en noviembre pasado se convirtió en el primer brasileño en ganar una prueba de la Copa del Mundo de esquí alpino en Levi, Finlandia. Ahora suma el oro olímpico, la primera medalla para Latinoamérica en unos Juegos de Invierno.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva celebró en su cuenta de X: “¡Es oroooooooooo! Por primera vez nuestro país sube al podio en una edición de los Olímpicos de Invierno”. El triunfo adquiere una dimensión especial por celebrarse en sábado de Carnaval, cuando el país volcó su atención hacia las montañas italianas.
Pinheiro Braathen, competirá el lunes en la prueba de eslalon, donde llega como máximo favorito tras el impulso anímico de esta medalla.
É ourooooooooooooooooooooo! 🇧🇷✨ O Brasil fez história nos Jogos Olímpicos de Inverno!— Lula (@LulaOficial) February 14, 2026
Pela primeira vez, nosso país sobe ao pódio em uma edição olímpica de inverno. A medalha conquistada por Lucas Pinheiro Braathen, no slalom gigante, entra para sempre na história do esporte… pic.twitter.com/yoCR4w346R