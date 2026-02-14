Cultivan 15 millones de flores para atender demanda de San Valentín

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) informó que, al cierre de 2025, la producción nacional de flores ornamentales alcanzó un volumen preliminar de 15 millones 611 mil gruesas de rosa, gerbera y gladiola, suficiente para atender la demanda del 14 de febrero. Estas tres variedades se encuentran entre las más solicitadas por los consumidores durante la celebración del Día del Amor y la Amistad.

De acuerdo con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), la producción de ornamentales se mantiene estable y representa una importante derrama económica para los productores del país.

Con motivo del Día del Amor y la Amistad, el campo mexicano se encuentra preparado para abastecer el mercado nacional con más de 15 millones de gruesas de flores, garantizando que las y los consumidores cuenten con una amplia oferta de calidad. ✨️



Este logro es resultado del… pic.twitter.com/3VcgkpJLtM — Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (@Agricultura_mex) February 14, 2026

Las más buscadas

La rosa continúa como la flor de mayor demanda en esta fecha. Los floricultores cultivaron nueve millones 500 mil gruesas en mil 714 hectáreas.

El Estado de México concentró el 78.7 por ciento de la producción nacional con siete millones 484 mil gruesas. Le siguieron Puebla con 673 mil 408, Morelos con 616 mil 140, Querétaro con 572 mil 305 y Jalisco con 123 mil 844. Otras entidades productoras son Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo y Oaxaca.

En el caso de la gladiola, se reportó una producción de cuatro millones 758 mil gruesas sembradas en cuatro mil 321 hectáreas. Puebla encabezó la producción con dos millones 250 mil gruesas, equivalentes al 47.2 por ciento del total nacional. Le siguieron Estado de México con un millón 301 mil 291, Morelos con 495 mil 142, Michoacán con 434 mil 531 y Guerrero con 226 mil 57 gruesas.

La gerbera, valorada por su variedad de colores y tallos que pueden superar el metro de altura, registró una producción de un millón 353 mil gruesas cultivadas en 111 hectáreas, con el Estado de México como único productor de esta variedad.

La dependencia destacó la labor del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS) en la producción y certificación de semillas, lo que garantiza cultivos de alta calidad genética, con mayor resistencia a las condiciones locales y una amplia gama de colores, olores y tamaños que elevan la productividad y competitividad en los mercados nacionales e internacionales.

Te recomendamos: