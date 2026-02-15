“Mr. Doctor” denuncia estafa por 600 mil pesos en Puebla

El influencer y creador de contenido Jorge Octavio Arroyo, conocido como Mr. Doctor, denunció a través de sus redes sociales que fue víctima de una estafa por un monto de 600 mil pesos en la ciudad de Puebla.

En un video difundido este fin de semana, reconoció que, pese a dedicarse a exponer casos de fraude y charlatanería, fue engañado por una persona que, según sus investigaciones, habría estafado a decenas de personas en la entidad por un total superior a los 10 millones de pesos.

“Me acabo de enterar que me estafaron con más de medio millón de pesos. Una persona de la cual no puedo decir su nombre pero que vive acá en Puebla ha estafado a decenas de personas con millones de pesos y yo fui una de sus víctimas”, relató.

Según la denuncia, el presunto responsable utilizó un modus operandi basado en ganarse la confianza de sus víctimas mediante un acercamiento prolongado. Arroyo explicó que la persona lo invitó a reuniones familiares, fiestas y eventos sociales, e incluso lo acompañó a realizar actos de caridad, lo que le generó un falso sentido de seguridad.

🚨 Me ROBARON 600 MIL PESOS | Mr Doctor pic.twitter.com/hBFxmuS1cG — Mr Doctor (@MrDoctorOficial) February 13, 2026

La propuesta consistía en participar en inversiones y negocios con la promesa de rendimientos quincenales.

El influencer detalló que entregó el dinero en efectivo mediante diversas transacciones con la intención de participar en esos proyectos. Sin embargo, al cabo de un mes comenzó a sospechar al no recibir las ganancias prometidas ni el retorno de su inversión inicial.

“A pesar de que soy un caza charlatanes, fui víctima de un charlatán“, declaró. Agregó que, tras una reunión con otras personas afectadas, supo que algunas de ellas han perdido vehículos, inmuebles e incluso se han endeudado, además del dinero entregado.

“Y” el nombre

Mr. Doctor advirtió que, aunque por el momento no puede revelar la identidad del presunto responsable, a quien identificó solo con la inicial “Y“, cuenta con pruebas suficientes, incluyendo “sus confesiones”. Aseguró que ya presentó una denuncia formal ante las autoridades correspondientes y que conforme avance la investigación dará a conocer su nombre, fotografías y documentos.

“Si he logrado que los casos lleguen a la presidencia del país, si he encarcelado a personas que no me hicieron nada propiamente a mí, no te vas a salir con la tuya“, sentenció. También hizo responsable a esta persona de cualquier daño que pudiera sufrir él o sus familiares, y advirtió que el estafador “va a acabar en la cárcel y de eso me voy a encargar yo”.

