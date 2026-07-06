Derrame ocular podría ser señal de hipertensión o diabetes

La hemorragia subconjuntival, conocida comúnmente como “derrame ocular”, consiste en la acumulación de sangre debajo de la conjuntiva debido a la ruptura de pequeños vasos sanguíneos superficiales, y en la mayoría de los casos no provoca dolor ni alteraciones visuales, desapareciendo por sí sola en un periodo de una a tres semanas.

Sin embargo, el doctor Rodrigo Alexis del Valle Díaz de León, jefe de la División de Oftalmología del Hospital General Dr. Manuel Gea González, señaló que esta afección puede ser una oportunidad para identificar factores de riesgo como hipertensión arterial no controlada, diabetes, resequedad ocular o uso de anticoagulantes, que aumentan la fragilidad de los vasos sanguíneos y favorecen su aparición.

El especialista precisó que aproximadamente una de cada 100 personas puede presentar una hemorragia subconjuntival al menos una vez en su vida, siendo más frecuente en mayores de 60 años debido al envejecimiento vascular y a la mayor prevalencia de enfermedades crónicas.

Aunque la exposición prolongada a pantallas no provoca directamente la hemorragia, sí favorece la resequedad y el cansancio ocular, condiciones que incrementan el riesgo. Por ello, recomendó adoptar medidas como la regla 20-20-20 (cada 20 minutos, mirar a seis metros de distancia durante 20 segundos), parpadeo frecuente y uso de lentes con filtro ultravioleta.

Del Valle Díaz de León advirtió sobre los riesgos de la automedicación, ya que las gotas sin prescripción pueden enmascarar otras enfermedades, y llamó a distinguir esta condición de emergencias oftalmológicas que se acompañan de dolor intenso, visión borrosa o secreción.

Finalmente, hizo un llamado a fortalecer la cultura de prevención y revisiones oftalmológicas periódicas, ya que el derrame ocular puede ser un recordatorio de la importancia de controlar enfermedades crónicas y mantener hábitos saludables.

Te recomendamos: