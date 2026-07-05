Juez vincula a proceso a Marilyn “C” por suministro de narcóticos

Un juez federal vinculó a proceso a Marilyn C. por suministro de narcóticos e impuso la medida de prisión preventiva de dos meses, por lo que suma un nuevo proceso legal en su contra.

El viernes pasado, se llevó a cabo la audiencia en la que la Fiscalía General de la República (FGR) acusó a la falsa psiquiatra de este delito que podría alcanzar una pena de hasta 10 años de prisión.

De esta forma, la defensa de algunas las víctimas aseguró que con este nuevo proceso, la defensa de Marilyn ya no podrá buscar un acuerdo económico con las personas afectadas.

Al igual que otras nueve denuncias, Marilyn buscó aplazar la audiencia por estos cargos, mientras sus abogados intentaron llegar a un acuerdo con las víctimas y liberarla.

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Marilyn se mantiene en prisión preventiva en el penal femenil de Ciudad Serdán, mientras avanzan las investigaciones por los delitos de amenazas y usurpación de funciones.

La mujer se hizo pasar por varios años como una siquiatra certificada y recetó medicamentos controlados a pacientes, quienes, de acuerdo con sus representantes legales, empeoraron tras seguir los tratamientos que Marilyn les daba.

El caso tomó relevancia, después de las múltiples denuncias de poblanas y poblanas que acudieron a su consultorio en busca de un tratamiento para diferentes situaciones de salud mental, sin embargo, después se descubrió que la mujer no era psiquiatra, sino abogada y fue acusada de construir una vida profesional sin ningún documento oficial.

Editor: Renato León

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