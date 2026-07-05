Blindarán Parque Industrial 2000 con cámaras de seguridad e IA

El parque industrial 2000 será blindado con cámaras de seguridad en sus accesos y algunos de sus establecimientos para monitorear los tráileres, así como personal que salen y entra de esta zona, informó el presidente municipal, José Chedraui Budib.

En entrevista, el edil explicó que esto forma parte del programa Puebla 360, del cual llevan más de 700 cámaras instaladas.

En este punto de la ciudad, el alcalde de Puebla indicó que se acercaron con personal de establecimientos abiertos al público para que accedieran a instalar estos dispositivos.

Chedraui Budib recordó que los dispositivos son gratuitos y el gobierno municipal continúa con la plática con más particulares para unirse a este sistema de monitoreo con inteligencia artificial.

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“Todo esto se va a compactar para que las cámaras tengan el conocimiento, ya que empiezan a aprender el movimiento de estos lugares y si llega una placa que no frecuenta estos lugares, inmediatamente da un flashazo, no es que va a pasar algo, pero te dice que esa placa no es recurrente”, declaró.

En días recientes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana presentó un módulo de seguridad como parte de los llamados “senderos de paz”.

Hace unas semanas, el secretario de Seguridad Pública del estado, Francisco Sánchez González, reveló que grupos delictivos dedicados al robo de transporte de carga ocultan, descargan y desmantelan unidades robadas.

Entre enero a marzo del año en curso, se han registrado 121 reportes a los números de emergencia por delitos como robo de vehículo, robo a transportista, robo de autopartes, robo a transeúnte, robo de motocicletas, robo a repartidores y a gasolineras en el Parque Industrial 2000, de acuerdo con datos de la SSP.

Editor: Renato León

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