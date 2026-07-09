Congreso de Puebla aprueba 15 reformas al mismo tiempo

Con una larga discusión y por mayoría de votos, el Congreso de Puebla aprobó una serie de modificaciones a la Constitución local, entre las que se encuentran el aplazamiento a la elección judicial en el estado para 2028, la limitación a hasta 15 regidurías y la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra las Mujeres.

El diputado morenista Julio Huerta defendió el dictamen presentado que engloba 15 reformas al mismo tiempo aunque no tuvieran temáticas similares.

“Este dictamen materializa avances fundamentales, fortalecimiento del régimen municipal, cumplimiento a las transformaciones nacionales fortaleciendo el régimen parlamentario de los ayuntamientos adecuando el número máximo de 15 regidurías respetando los principios de elección por mayoría relativa y representación proporcional”, dijo.

#Puebla 👩 El diputado Julio Huerta defiende la presentación de un dictamen con 15 reformas a la Constitución en la que abordan varios temas, entre ellos la elección judicial local a 2028, la limitación de 15 regidurías como máximo y la creación de una Fiscalía especializada en… pic.twitter.com/gNGcwZALMj — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) July 9, 2026

Afirmó que también fortalece la certeza en la elección del Poder Judicial al 1 de julio de 2028 para no empalmarse con la elección del poder legislativo federal y local, así como ayuntamientos.

Resaltó la creación de la fiscalía especializada en investigación de delitos contra las mujeres, por lo que estuvo presente la titular de la Fiscalía General del Estado, Idamis Pastor Betancourt.

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Hay que recordar que la iniciativa de la creación de esta nueva área en el órgano de procuración de justicia fue impulsada por diputadas morenistas, aliadas y de oposición.

#Puebla 🗣️ La fiscal General del Estado, Idamis Pastor Betancourt, llega al Congreso de Puebla para presenciar la creación de la nueva fiscalía especializada de investigación de delitos contra las mujeres



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Diputadas de oposición como Fedrha Suriano Corrales, Delfina Pozos y Susana Riestra se pronunciaron por votar por separado las iniciativas, al considerar que caerían en un desaseo legislativo.

“Que se mezclen temas sensibles con reforma electoral, que se pretenda aprobar en un paquete lo que debe discutirse por separado y que se normalice la prisa en el ámbito legislativo”, lanzó.

La diputada del Partido Verde Ecologista de México, Norma Pimentel, respaldó el dictamen al señalar que refleja la certeza constitucional, elementos de técnica legislativa para fortalecer el texto jurídico más importante del estado.

#Puebla 🗳️ La diputada de MC, Fedrha Suriano, pide que el punto de acuerdo sea votado en lo general y particular y muestra su rechazo al dictamen por abordar 15 temáticas distintas pic.twitter.com/EQcGE1OeLA — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) July 9, 2026

Otro cambio a la Constitución poblana fue la iniciativa enviada por el gobernador Alejandro Armenta sobre la nulidad de elecciones, misma que agrega causas como exceder el gasto de campaña en un 5 por ciento, comprar cobertura informativa en tiempos en radio y televisión fuera de los plazos de la ley, usar recursos de procedencia ilícita y la acreditación de intervención extranjera.

En el artículo 102, las y los diputados aprobaron por mayoría que cada ayuntamiento será conformado por el presidente o presidenta municipal, una sindicatura y hasta 15 regidurías. En este caso, se respetarán los criterios de paridad de género.

Asimismo, se establece que por única ocasión la presidenta del Pleno del Tribunal Superior de Justicia se mantendrá en su cargo hasta que concluya la toma de protesta de las y los magistrados electos en 2028, así como de la instalación de la junta de Gobierno y Administración del mismo.

De la misma forma en el caso del presidente de la judicatura que se encuentre en el cargo antes de 2028.

Amplían intervención de coordinador de Gabinete

En otro tema, el Congreso de Puebla aprobó incrementar el tiempo de intervención de 20 a 40 minutos del coordinador de gabinete, José Luis Parra, durante su comparecencia por el sistema de transporte por cable, conocido como Cablebús, la próxima semana.

#Puebla 🚠 El Congreso de Puebla aprobó extender la participación de 20 a 40 minutos del coordinador de Gabinete José Luis García Parra en su comparecencia el próximo jueves sobre el Cablebús en el Pleno



Vía @lupjmendez pic.twitter.com/UqGNnbYYUQ — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) July 9, 2026

Editor: Renato León

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