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jueves, julio 9, 2026
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DIF Puebla Capital entrega 50 aparatos auditivos gratuitos

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Redaccion Oronoticias
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Entrega en Unidad Médica Integral de San Baltazar Campeche.

Como parte del compromiso del Gobierno de la Ciudad con el bienestar de quienes más lo necesitan, el presidente municipal, Pepe Chedraui, a través del DIF Puebla Capital, que encabeza MariElise Budib, entregó 50 aparatos auditivos a personas que presentan discapacidad auditiva, ya sea por nacimiento, accidente o como consecuencia de la edad.

La entrega se realizó en la Unidad Médica Integral de San Baltazar Campeche, donde las y los beneficiarios recibieron estos apoyos que les permitirán mejorar su comunicación, fortalecer su autonomía y elevar su calidad de vida.

En su mensaje, el edil destacó que estos apoyos permiten acercar la ayuda directamente a las y los ciudadanos, con el objetivo de atender sus necesidades y fortalecer la convivencia familiar.

“Todas las ayudas que se dan aquí en el DIF son completamente gratuitas. Por favor, eso téngalo en mente y muy claro. Y, por supuesto, seguiremos trabajando de la mano de la presidenta Claudia Sheinbaum, que nos indica que los servicios se le lleven a las y los ciudadanos”, enfatizó.

Por su parte, el director general del DIF Puebla Capital, Jesús Alejandro Cortés Carrasco, reconoció el compromiso de la presidenta del Patronato, MariElise Budib, por impulsar programas y acciones que fortalecen el bienestar de las familias poblanas.

“Nada de esto sería posible sin el liderazgo y la sensibilidad de nuestra presidenta, la señora MariElise Budib, quien todos los días trabaja al frente del DIF Puebla Capital para ofrecer servicios de calidad, así como programas y acciones que procuren el bienestar de las niñas, los niños, las mujeres, las personas adultas mayores y las personas con discapacidad”, expresó.

Con esta entrega, suman más de 300 aparatos auditivos otorgados durante la administración como parte de una estrategia para promover la inclusión y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. La mayoría de las y los beneficiarios son personas adultas mayores, para quienes este apoyo representa una oportunidad de recuperar su independencia y transformar su vida cotidiana.

Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad, a través del DIF Puebla Capital refrenda su compromiso de impulsar políticas públicas incluyentes que hagan de Puebla una ciudad más accesible y con mayores oportunidades para todas y todos.

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