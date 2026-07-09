DIF Puebla Capital entrega 50 aparatos auditivos gratuitos

Como parte del compromiso del Gobierno de la Ciudad con el bienestar de quienes más lo necesitan, el presidente municipal, Pepe Chedraui, a través del DIF Puebla Capital, que encabeza MariElise Budib, entregó 50 aparatos auditivos a personas que presentan discapacidad auditiva, ya sea por nacimiento, accidente o como consecuencia de la edad.

La entrega se realizó en la Unidad Médica Integral de San Baltazar Campeche, donde las y los beneficiarios recibieron estos apoyos que les permitirán mejorar su comunicación, fortalecer su autonomía y elevar su calidad de vida.

En su mensaje, el edil destacó que estos apoyos permiten acercar la ayuda directamente a las y los ciudadanos, con el objetivo de atender sus necesidades y fortalecer la convivencia familiar.

“Todas las ayudas que se dan aquí en el DIF son completamente gratuitas. Por favor, eso téngalo en mente y muy claro. Y, por supuesto, seguiremos trabajando de la mano de la presidenta Claudia Sheinbaum, que nos indica que los servicios se le lleven a las y los ciudadanos”, enfatizó.

Por su parte, el director general del DIF Puebla Capital, Jesús Alejandro Cortés Carrasco, reconoció el compromiso de la presidenta del Patronato, MariElise Budib, por impulsar programas y acciones que fortalecen el bienestar de las familias poblanas.

“Nada de esto sería posible sin el liderazgo y la sensibilidad de nuestra presidenta, la señora MariElise Budib, quien todos los días trabaja al frente del DIF Puebla Capital para ofrecer servicios de calidad, así como programas y acciones que procuren el bienestar de las niñas, los niños, las mujeres, las personas adultas mayores y las personas con discapacidad”, expresó.

Con esta entrega, suman más de 300 aparatos auditivos otorgados durante la administración como parte de una estrategia para promover la inclusión y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. La mayoría de las y los beneficiarios son personas adultas mayores, para quienes este apoyo representa una oportunidad de recuperar su independencia y transformar su vida cotidiana.

Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad, a través del DIF Puebla Capital refrenda su compromiso de impulsar políticas públicas incluyentes que hagan de Puebla una ciudad más accesible y con mayores oportunidades para todas y todos.

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