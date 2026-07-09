Samsung se perfila como rival directo del futuro iPhone plegable

La compañía surcoreana Samsung celebrará su evento Galaxy Unpacked el próximo 22 de julio en Londres, Reino Unido, a las 7:00 horas (tiempo de la Ciudad de México), donde presentará tres nuevos teléfonos plegables de la línea Galaxy Z, rompiendo con su tradición de lanzar únicamente dos modelos por año.

La gran novedad será un nuevo celular plegable con un factor de forma inédito en la marca: más ancho y menos alto, con una apariencia similar a la de un pasaporte, que se perfila como el rival directo del primer iPhone plegable que Apple lanzaría en el futuro, conocido hasta ahora como iPhone Ultra.

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Get ready for the next big thing in foldables!



Samsung has officially announced its next Galaxy Unpacked event for July 22, 2026.



What to expect?



– Galaxy Z Flip 8

– Galaxy Z Fold 8

– Galaxy Z Fold 8 Ultra

– Galaxy Watch 9

– Galaxy Watch Ultra 2

– Potential reveal of… pic.twitter.com/m9gEJVCJTx — SamMobile – Samsung news! (@SamMobiles) July 8, 2026

El sucesor del Galaxy Z Fold7 será el Galaxy Z Fold8 Ultra, que adoptará por primera vez el apellido “Ultra”, hasta ahora exclusivo de la familia Galaxy S, y mantendrá el diseño de plegable alto y delgado. Este modelo contará con un importante salto de potencia gracias al procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, además de una batería más grande y mayor capacidad de carga, según los rumores.

El Galaxy Z Flip8 será el nuevo plegable tipo concha, con mejoras en diseño, mayor potencia y nuevas cámaras.

El evento representa la segunda gran “fiesta” del año para Samsung y se espera que la nueva familia de plegables marque un punto de inflexión en la evolución de los dispositivos con pantalla plegable, especialmente con la introducción del nuevo formato que compite directamente con las filtraciones del primer plegable de Apple.

Editor: Juan David Moreno saldaña

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