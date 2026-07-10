Venezuela regala cachorros a México por ayuda en sismos

Las autoridades de Venezuela obsequiaron a México tres charros de raza belga malinois, como agradecimiento por la ayuda que les dieron por los sismos registrados el 24 de junio en las tierras venezolanas.

Por ello, realizaron una ceremonia en Caracas que estuvo encabezada por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien hizo la entrega de los cachorros al general brigadier de Estado Mayor Alejandro Gómez Vargas, comandante del Agrupamiento de Ayuda Humanitaria “Yumare” del Ejército Mexicano.

Este gesto demuestra el reconocimiento de la labor realizada por los elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, los cuales participaron en labores de búsqueda, rescate y dieron asistencia a la población afectada por el terremoto.

Los tres cachorros de raza belga son reconocidos por su inteligencia, capacidad de aprendizaje rápido y buen desempeño en operaciones de rescate; el propósito de todo esto es que los cachorros sean capacitados en técnicas de búsqueda, localización y rescate de personas atrapadas en estructuras colapsadas.

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En ese sentido, Laika fue entregada al gobierno de México como muestra de amistad, cooperación y fraternidad entre ambos países; posteriormente, elementos venezolanos viajarán a México para entregar a Sol y Sara, quienes recibirán entrenamiento entre agosto y diciembre de 2026 en el Centro de Adiestramiento de la Policía Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El objetivo es fortalecer las capacidades de respuesta ante desastres naturales mediante el intercambio de conocimientos y experiencia en operaciones de búsqueda y rescate.

La entrega de Laika recuerda cuando el gobierno de Turquía en mayo de 2023 entregó al Ejército Mexicano al cachorro Arkadas, que en turco significa “amigo”, luego de la muerte de Proteo, el perro rescatista mexicano que perdió la vida mientras participaba en las labores de búsqueda tras los devastadores sismos registrados en Turquía y Siria.

Editor: Diego González

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