Cae presunto responsable de atropellar a mujer en Tlatlauquitepec

El conductor de un vehículo particular fue detenido horas después de presuntamente atropellar a una mujer de la tercera edad, quien perdió la vida a consecuencia de las lesiones sufridas, en el municipio de Tlatlauquitepec.

El accidente ocurrió sobre la carretera federal, a escasos metros del mercado municipal de Tlatlauquitepec. De acuerdo con los primeros reportes, la víctima, identificada como Teresa “N”, artesana originaria de la comunidad de Huahuaxtla, fue embestida por un automóvil presuntamente luego de que su conductor no respetó la luz roja del semáforo.

Paramédicos acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios y posteriormente la trasladaron al Hospital General de Tlatlauquitepec, donde horas más tarde perdió la vida debido a la gravedad de las lesiones.

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Tras el accidente, el presunto responsable abandonó el vehículo y se dio a la fuga. Sin embargo, luego de un operativo de búsqueda implementado por las autoridades, la unidad fue localizada y, horas más tarde, el propietario y presunto conductor fue detenido y puesto a disposición de la autoridad competente, que será la encargada de determinar su situación jurídica.

El presidente municipal expresó sus condolencias a la familia de la víctima y aseguró que el Gobierno Municipal brindará el apoyo y acompañamiento necesarios durante este proceso.

Editor: César A. García

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