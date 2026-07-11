Gobierno federal y estatal fortalecen estrategia contra el cáncer de la mujer

Para fortalecer la coordinación interinstitucional y consolidar acciones para la prevención, detección y atención oportuna del cáncer, el Gobierno del Estado de Puebla y el Gobierno de México acordaron reforzar el trabajo conjunto a favor de la salud de las y los poblanos durante la Tercera Reunión Interinstitucional del Comité Estatal de Cáncer 2026.

En el encuentro participaron la presidenta del Patronato del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Ceci Arellano, así como autoridades federales y representantes de las instituciones estatales que conforman el sector salud como el IMSS Ordinario, IMSS Bienestar, ISSSTE e ISSSTEP.

En su mensaje, el director del Programa Cáncer de la Mujer del Centro Nacional de Equidad de Género, Salud Sexual y Reproductiva, Ricardo García Gaeta, reconoció el trabajo que se realiza en Puebla y refrendó el compromiso del Gobierno de México para acompañar las acciones encaminadas a fortalecer la atención oncológica en la entidad.

“Los esfuerzos que se realicen deben ser unidos, homogéneos y caminar de la mano; solamente mediante la coordinación podremos avanzar en la prevención, detección y atención del cáncer”, señaló.

Por su parte, la secretaria de Salud del Gobierno del Estado de Puebla, María del Rocío Rodríguez Juárez, indicó que la estrategia contempla afianzar la prevención y promoción de la salud, la detección a tiempo mediante acciones de tamizaje, así como una atención médica de calidad y un seguimiento integral para las y los pacientes.

Durante la reunión, se presentó el panorama epidemiológico del cáncer y la Estrategia Estatal Integral para la Detección Oportuna del Cáncer de la Mujer, en cumplimiento con los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de Salud para el Bienestar (CONASABI).

Entre los acuerdos establecidos, destaca reafirmar la detección oportuna del cáncer de la mujer, el seguimiento de resultados y la coordinación interinstitucional para acciones de prevención, diagnóstico y atención.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado, que encabeza Alejandro Armenta Mier, refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada con el gobierno federal que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, para apuntalar un modelo de salud preventivo, oportuno y cercano a la población, que permita mejorar la detección y atención integral del cáncer en beneficio de las familias poblanas.

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