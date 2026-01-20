Campo poblano se fortaleció con inversión de mil 634 mdp

Durante el ejercicio fiscal 2025, el sector primario fue una prioridad estratégica para el Gobierno del Estado de Puebla, bajo el liderazgo del gobernador Alejandro Armenta, orientada a impulsar la productividad del campo, garantizar mejores oportunidades para quienes trabajan la tierra y consolidar un desarrollo sostenible.

Como parte de la glosa del Primer Informe de Labores en el Congreso del Estado de Puebla, la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano, compareció ante la Comisión de Desarrollo Rural para informar con responsabilidad, objetividad y plena transparencia, los resultados del primer año de gobierno.

En el marco del programa Seguridad para el Campo, se destinó una inversión de 272 millones de pesos para la adquisición de 725 equipos, con los cuales se conformaron módulos de maquinaria que atendieron las 27 microrregiones del estado, que permitieron trabajar 53 mil 318 hectáreas en beneficio de 39 mil 581 productoras y productores.

Asimismo, se invirtieron 295 millones de pesos para la adquisición de 4 mil 177 toneladas de fertilizante, mil 659 toneladas de mejoradores de suelo, 78 mil 738 litros de inoculantes, 37 mil 800 dosis de productos para el control de plagas y enfermedades, así como 320 toneladas de semillas mejoradas de sorgo. Este programa permitió la entrega de 53 mil 169 apoyos en beneficio de 40 mil 28 productores.

En favor de las Mujeres Rurales Emprendedoras, se destinaron 50 millones de pesos para apoyar 526 proyectos productivos de 2 mil 732 mujeres en 128 municipios. Para la atención de contingencias climatológicas y productivas, se canalizaron 50 millones de pesos, en apoyo directo a 6 mil 104 productoras y productores.

En el sector cafetalero, se invirtieron 116 millones de pesos en beneficio de 12 mil productoras y productores de 54 municipios con vocación cafetalera, y como resultado se logró el lanzamiento del primer Café Soluble Liofilizado “Puebla Cinco de Mayo”, reconocido como uno de los cafés más extraordinarios del país.

En el fortalecimiento del agave mezcalero y pulquero, se destinaron 106 millones de pesos para impulsar los procesos de producción, transformación y certificación, en beneficio de 751 productores de 116 municipios con denominación de origen.

De igual forma, con una inversión de 118 millones de pesos, se apoyó a 2 mil 607 ganaderos y acuacultores a través del programa de desarrollo del sector pecuario y acuícola. Con 29 millones de pesos, se fortaleció a 518 apicultores para el fomento e innovación de la apicultura.

En coordinación con el Gobierno de México, se realizó una inversión conjunta de 105 millones de pesos para proteger el patrimonio productivo de 21 mil 140 productoras y productores, mediante campañas zoosanitarias y fitosanitarias en 142 municipios. Estas acciones incluyeron la modernización de los Puntos de Verificación Interna, que pasaron de 10 a 18 en operación, y la inspección de 28 mil 534 cargamentos pecuarios, al verificar la legalidad y sanidad de más de 60 millones de cabezas de ganado, así como miles de toneladas de carne, huevo y subproductos pecuarios. Asimismo, se fortaleció la trazabilidad y el control sanitario mediante la colocación de 56 mil 455 aretes para ganado y 15 mil 219 chapetas para colmenas, generando mayor certeza y confianza en los mercados.

Se atendieron 7 mil 561 hectáreas de cítricos para el control y prevención del virus de la tristeza de los cítricos en 25 municipios y para el cultivo de la caña de azúcar, se liberóTrichograma, un insecto benéfico en 11 mil 412 hectáreas para el control biológico del gusano barrenador de la caña.

Con una inversión adicional de 49 millones de pesos, se impulsaron los programas de Ganadería de Traspatio y Huertos Urbanos, orientados a que las familias produzcan sus propios alimentos.

En materia de uso eficiente del agua, se realizó una inversión coordinada entre el Gobierno Federal, el Gobierno del Estado y las y los productores por 73 millones 605 mil pesos, con lo cual se rehabilitaron y tecnificaron mil 134 hectáreas mediante 55 proyectos en 34 municipios para mil 444 productores.

El Gobierno de Puebla refrenda que la soberanía y seguridad alimentaria es una política en ejecución, alineada a la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual se refleja en el bienestar de las familias poblanas y en el fortalecimiento sostenido del valor de la producción agropecuaria del estado en los próximos años.

Te recomendamos: