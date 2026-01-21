BUAP reconoce a Alejandro Armenta como exalumno destacado

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) distinguió al gobernador del estado, Alejandro Armenta Mier, como exalumno destacado durante la celebración del 67 aniversario de la Facultad de Administración. La rectora Lilia Cedillo Ramírez encabezó el evento y entregó el reconocimiento al mandatario, quien inauguró las actividades en Ciudad Universitaria.

La directora de la facultad, María Guadalupe Morales Espíndola, destacó que esta unidad académica atiende a casi 13 mil estudiantes gracias al trabajo comprometido de sus académicos y al buen desempeño de sus egresados, como el gobernador Armenta Mier.

La rectora Cedillo señaló en su intervención: “Los egresados son nuestra mejor carta de presentación. Podemos decir que somos buenos, pero cuando egresan es cuando dan a conocer a la sociedad que realmente están preparados y tienen una gran conciencia social (…), y un ejemplo de ello es el gobernador”.

Agregó: “Un gobernador que apoya a las universidades públicas, que apoya a la BUAP, gracias por todo lo que hace en favor de la educación”.

BUAP prioridad

El gobernador Armenta agradeció el reconocimiento y afirmó: “Como gobernador en estos cinco años tendré a la universidad como prioridad”. Solicitó establecer una mentoría con expertos en administración de la BUAP para orientar a presidentes municipales en la planeación y ejecución de programas y proyectos.

Destacó el papel de las mujeres en puestos de liderazgo y reconoció la trayectoria de la institución: “67 años parecen pocos en la vida de una institución, pero son muchos cuando vemos los logros, son años de mucho trabajo para que la Facultad de Administración sea lo que hoy es”.

Durante su discurso, Armenta subrayó el prestigio continental de la BUAP y su papel en la formación de líderes: “Nuestra universidad es una institución que tiene un prestigio continental (…) Hoy tiene presencia en todos los ámbitos de la vida social, económica y pública”. Refiriéndose a su trayectoria, añadió: “Tengo 35 años de servicio y la administración pública ha sido una brújula en mi vida y la universidad ha sido todo para mí porque me abrió puertas, al deporte, al arte, a la cultura”.

El mandatario también enfatizó la importancia de la regionalización de la BUAP: “Consolidar esa regionalización que tiene la BUAP (…), porque significa justicia, igualdad de oportunidades. Ese es un acierto fundamental de la universidad y entonces todo el apoyo”. Finalmente, invitó a los estudiantes de la facultad a realizar su servicio social en el gobierno del estado, reiterando su compromiso con la institución.

Te recomendamos: