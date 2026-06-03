Muere conductor tras accidentarse en la Coyotepec–San Bartolo

Un accidente registrado la tarde de este martes sobre la carretera Coyotepec–San Bartolo dejó como saldo un hombre sin vida tras impactar la camioneta que conducía contra un cerro.

El percance ocurrió a la altura de la comunidad de Nopala, con dirección a Tehuacán. De acuerdo con los primeros reportes, Francisco N. viajaba a bordo de una camioneta blanca cuando, por causas que aún son investigadas por las autoridades, perdió el control de la unidad y terminó estrellándose contra el cerro ubicado a un costado de la vialidad.

La fuerza del impacto provocó que el conductor falleciera en el lugar de los hechos.

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Tras recibir el reporte, elementos de emergencia y corporaciones de seguridad acudieron al sitio; sin embargo, únicamente confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Se informó que Francisco N. era originario del municipio de Nicolás Bravo. Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo para continuar con las investigaciones.

Editor: César A. García

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