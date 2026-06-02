Congreso fortalece lazos de cooperación entre Puebla y China

El Congreso del Estado recibió al Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Popular China en México, Chen Daojiang, con el propósito de fortalecer los lazos de cooperación académica, cultural, educativa y económica entre Puebla y el país asiático.

Durante su mensaje, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Pável Gaspar Ramírez, señaló que el Congreso de Puebla abre sus puertas al encuentro entre dos pueblos, que, aun separados por la distancia, comparten valores profundamente humanos: el respeto, la esperanza, la búsqueda del conocimiento y el deseo de construir un mejor futuro para sus generaciones.

El diputado reconoció la riqueza histórica y cultural de China, así como su capacidad de innovación y desarrollo. Al mismo tiempo, subrayó que este encuentro representa una oportunidad para estrechar vínculos entre universidades, estudiantes, artistas, el sector empresarial y comunidades de ambas naciones.

“Nuestros pueblos tienen mucho que aprender mutuamente. Puebla puede compartir su riqueza cultural, su vocación humana y su tradición histórica y, al mismo tiempo, podemos aprender de la visión estratégica, económica, tecnológica y educativa que ha convertido a China en una nación de enorme relevancia para el mundo contemporáneo”, dijo.

Por su parte, el Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Popular China en México, Chen Daojiang, expuso que su visita a Puebla es un viaje de amistad y una misión de cooperación, ya que, a más de medio siglo de relaciones bilaterales con México, se abre una nueva etapa de cooperación.

“Puebla cuenta con una sólida base industrial y abundantes recursos de talentos jóvenes. Ambos lados pueden explorar conjuntamente cooperaciones en ingeniería técnica, educación profesional, protección del patrimonio cultural y gestión turística”, destacó.

Mencionó que el objetivo de profundizar la cooperación local entre China y Puebla es transformar los encuentros en confianza, los intercambios en resultados de cooperación y los lazos entre jóvenes, empresas y ciudades en bienestar popular.

En representación del gobernador Alejandro Armenta Mier, la subsecretaria de Industria y Comercio, Mónica Barrientos Sánchez, expuso que con este encuentro se exploran nuevas oportunidades de colaboración, ya que Puebla cuenta con una importante riqueza y una ubicación geográfica, estratégica, logística y de comercio que le permite estar en contacto con los principales mercados locales e internacionales.

Por otra parte, con la finalidad de promover el intercambio cultural y fortalecer los vínculos de amistad entre ambos pueblos, el diputado Pável Gaspar Ramírez y el embajador de la República Popular China en México, Chen Daojiang, encabezaron un recorrido por la exposición “Entre Cenizas” y una Muestra de Arte Indígena, en donde se exhibieron expresiones culturales de los pueblos originarios que forman parte de la identidad de Puebla. Asimismo, disfrutaron de la presentación del Ballet Folclórico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Como parte de las actividades, diputadas y diputados también participaron en una ceremonia de entrega de reconocimiento al embajador Chen Daojiang y la firma del libro como visitante distinguido; este evento se realizó en la antigua sede del Congreso del Estado, ubicada en el Centro Histórico de Puebla.

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