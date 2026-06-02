Omar Muñoz inicia pavimentación en calle Tierra y Libertad

Como parte de las acciones para fortalecer la infraestructura urbana de Cuautlancingo, el presidente municipal Omar Muñoz dio inicio a la construcción de pavimento con adoquín en la calle Tierra y Libertad, ubicada en la junta auxiliar de San Lorenzo Almecatla.

La obra contará con una inversión de tres millones 731 mil 413 pesos, integrada por recursos municipales y estatales provenientes del programa Por Amor a Puebla 2026, impulsado por el Gobierno del Estado.

Durante una nueva jornada del programa Martes del Día del Pueblo, el alcalde recorrió diversas calles de la comunidad acompañado por integrantes del Cabildo, directores de área, personal de Infraestructura, SOSAPAC y autoridades auxiliares, con el propósito de escuchar las necesidades de la población y supervisar los proyectos que se ejecutarán en beneficio de la localidad.

El proyecto contempla la colocación de más de dos mil 251 metros cuadrados de adoquín, además de la construcción de banquetas, guarniciones e instalación de alumbrado público, acciones que contribuirán a mejorar la movilidad, fortalecer la seguridad vial y brindar mejores condiciones para quienes transitan diariamente por esta importante vialidad.

Ante habitantes de la comunidad, Omar Muñoz recordó que esta obra fue uno de los compromisos asumidos con las y los vecinos desde antes de asumir la presidencia municipal, por lo que destacó que su arranque representa el cumplimiento de la palabra empeñada y la atención a una de las principales necesidades de la zona.

“La mayor virtud que tiene cualquier presidente municipal es atender siempre a las y los ciudadanos y estar pendiente de sus necesidades. Por ello mantenemos un gobierno cercano a la gente, recorriendo cada comunidad para escuchar, atender y dar respuesta a las demandas de la población”, dijo.

Finalmente, reiteró que su administración continuará impulsando obras de impacto social que contribuyan al bienestar de las familias y fortalezcan el desarrollo de las juntas auxiliares, inspectorías, barrios y colonias del municipio.

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