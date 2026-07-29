Eclipse solar total será visible en el norte del mundo el 12 de agosto

El miércoles 12 de agosto se producirá un eclipse solar total que será visible en varias regiones del hemisferio norte del mundo. La totalidad del fenómeno podrá apreciarse en partes de Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el océano Atlántico, España y una pequeña zona de Portugal.

La totalidad comenzará en Islandia a las 13:45 horas y en España a las 14:28 horas (tiempo del este de Estados Unidos). En los territorios ubicados dentro de la trayectoria de la sombra de la Luna, el disco solar quedará completamente cubierto durante algunos minutos.

Regiones donde se verá de forma parcial

Fuera de la franja de totalidad, el eclipse solar parcial será visible en amplias zonas del hemisferio norte. Entre ellas se encuentran partes de Estados Unidos (desde Alaska hasta Carolina del Norte), la mayor parte de Canadá, gran parte de Europa y el noroeste de África.

There's a solar eclipse happening on Wednesday, Aug. 12 — and if you're not in the path of totality, you can watch along with us online! Get the details: https://t.co/aAYzLGEqPU pic.twitter.com/7yrWQpTkld — NASA (@NASA) July 29, 2026

El eclipse solar no será visible en México, ya que la trayectoria de la sombra de la Luna pasará lejos del territorio nacional, dejando sin visibilidad directa del fenómeno en el país.

La NASA aprovechará el eclipse para realizar experimentos en la trayectoria de la totalidad: un equipo científico financiado por la agencia espacial seguirá la sombra de la Luna con un avión de investigación de gran altitud WB-57 para estudiar la dinámica de la corona solar.

El Proyecto Nacional de Globos Aerostáticos para el Eclipse, apoyado por la NASA, enviará estudiantes de diversas universidades estadounidenses a Islandia y España para lanzar globos científicos antes, durante y después del fenómeno, con el fin de investigar cómo el oscurecimiento temporal del cielo afecta la atmósfera terrestre.

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