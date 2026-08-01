Estados Unidos se “sofoca” bajo una histórica ola de calor

Una intensa ola de calor mantiene bajo alerta a una gran parte de Estados Unidos, donde este fin de semana se prevén temperaturas de hasta 49 °C en diversas regiones del oeste del país. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió que el periodo más caluroso del año traerá condiciones extremas, lo que incrementa los riesgos para la población.

Los registros más elevados se esperan en zonas desérticas de California, Arizona y Nevada, además de áreas cercanas a la frontera con México. Las autoridades alertaron que el calor extremo podría romper marcas históricas y favorecer la prolongación de incendios forestales debido a las altas temperaturas y baja humedad.

Asimismo, el NWS emitió advertencias por calor excesivo y recomendó a la población evitar actividades al aire libre durante horas de mayor intensidad solar. También pidió mantenerse hidratados, permanecer en lugares con aire acondicionado y prestar atención a los adultos mayores, menores de edad y personas con enfermedades crónicas.

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Las condiciones climáticas también representan un desafío para los equipos de emergencia y los servicios públicos, ya que el incremento en el consumo de electricidad por el uso de sistemas de refrigeración podría ejercer presión sobre la red eléctrica en algunas regiones; además, las autoridades mantienen vigilancia permanente ante el riesgo de nuevos incendios.

Especialistas señalaron que este tipo de fenómenos se ha vuelto cada vez más frecuente e intenso en los últimos años, lo que obliga a reforzar las medidas de prevención y adaptación frente a eventos meteorológicos extremos. Las altas temperaturas podrían extenderse durante varios días antes de que se registre un descenso gradual en algunas zonas.

Editor: Arturo Medina

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