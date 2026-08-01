Bloquean carretera en Acatlán para exigir revocación de alcaldesa

Un grupo de aproximadamente 60 pobladores realizó un bloqueo la tarde de este viernes sobre la carretera de acceso al municipio de Acatlán de Osorio, a la altura del kilómetro 190, con el objetivo de exigir la revocación de mandato de la presidenta municipal, Guadalupe Lucero Bárcenas.

La manifestación comenzó alrededor de las 14:30 horas, luego de que el grupo de manifestantes colocara piedras y llantas sobre la vialidad, a las que minutos después les prendieron fuego, provocando el cierre total al tránsito vehicular en este punto del municipio.

En el marco de la movilización, el grupo de quejosos sacó una lona con la leyenda “Voto de castigo a Morena”, además de lanzar consignas como “¡El pueblo unido, jamás será vencido!”. La queja central de la manifestación es nuevamente solicitar a las autoridades la revocación de mandato de la alcaldesa Guadalupe Lucero Bárcenas, luego de que mañana la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, visitará el vecino municipio oaxaqueño de Huajuapan de León.

Hasta este momento, se desconoce si las personas que participan en esta movilización son las mismas o si se trata de un grupo distinto al que mantiene un plantón afuera del municipio desde el pasado 15 de junio, cuyos integrantes también solicitan la revocación de mandato de la alcaldesa.

Hasta las 17:30 horas no se reportaba en el lugar la presencia de grupos de choque ni personas lesionadas, por lo que la manifestación se desarrollaba de manera pacífica. Además, no había presencia de elementos de la Policía Estatal, Policía Municipal ni de alguna otra corporación de seguridad.