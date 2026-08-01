Cierran la Huauchinango-Necaxa tras agresión armada

La tarde-noche de este viernes, la carretera Huauchinango-Necaxa fue cerrada luego de que se registrara un ataque con arma de fuego a la altura del sitio conocido como “El Tanque de Agua”, lo que provocó una intensa movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 17:30 horas se recibió el aviso de una agresión armada en ese punto de la vialidad. De manera preliminar, se sabe que varias personas fueron atacadas a balazos; sin embargo, hasta el momento, las autoridades no han confirmado el número de víctimas ni el estado de salud de los involucrados.

Como parte de las acciones para atender la emergencia y permitir el desarrollo de las diligencias correspondientes, la circulación sobre la carretera permanece suspendida hasta estas horas de la noche, por lo que algunos automovilistas utilizan como vía alterna la carretera que atraviesa la comunidad de Canaditas.

En el lugar de los hechos se encuentran elementos de distintas corporaciones de seguridad resguardando el área, mientras personal de emergencia y autoridades ministeriales realizan las primeras investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Las autoridades mantienen el operativo en la zona y se espera que en las próximas horas se dé información oficial sobre este hecho.