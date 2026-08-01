Atlixco prepara Feria de la Cecina y Desfile de Mojigangas

La presidenta municipal de Atlixco, Ariadna Ayala, invita a disfrutar de los eventos llenos de tradición, cultura y gastronomía: Feria de la Cecina y el espectacular Desfile de Mojigangas.

La fiesta comienza con la Feria de la Cecina, los días 1 y 2 de agosto en el Centro de Convenciones, donde los asistentes podrán degustar uno de los platillos más representativos de Atlixco. Además, los visitantes encontrarán una amplia oferta gastronómica con especialidades como guaxmoles, enchiladas elaboradas con este producto.

Y el domingo 2 de agosto, con enormes figuras artesanales, elaboradas por manos atlixquenses, más de 100 mojigangas recorrerán las principales calles del centro de la ciudad en un espectáculo único. El desfile iniciará a las 10:00 de la mañana desde el Parque del Ahuehuete y estará acompañado por comparsas, bandas de música y cientos de participantes que llenarán de alegría, color y folclore.